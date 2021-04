Új részleteket árult el Orbán Viktor a védettségi igazolványról, és bejelentette a holnapi nyitást

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: holnapra elérjük a 4 millió oltás, ezért a nyitás következő szakasza életbe lép. Ez azt jelenti, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt lévő 18 év alattiak számára megnyílnak az éttermek belső terei, a szállodák, a színházak és mozik, az uszodák, az edző- és fitnesztermek. A védettségi igazolvány kapcsán elárulta, hogy más országokkal kölcsön egyezségeket kötnek az igazolványok kölcsönös elfogadásáról, Szerbiával és Montenegróval ez már meg is történt. Ma reggel érkezett a hír, hogy már Pfizer vakcinára is lehet időpontot foglalni, azonban a kormányfő kijelentette: ma még tudnak oltani Pfizerrel, de holnaptól már nem. Ennek oka szavai szerint, hogy a 16 és 18 év közöttieket is Pfizerrel oltják az érettségi után, és nekik fognak tartalékolni.