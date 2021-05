A nagy magyar újranyitás - Rendkívüli módon megváltozik az életünk

Május elsején indul a koronavírus elleni védőintézkedések feloldásának negyedik fokozata, ami a korábbi lépcsőfokokhoz képest látványos változásokat hoz: nemcsak az intézkedések tartalmában, hanem abban is, hogy azok nem vonatkoznak mindenkire egységesen. Megmutatjuk, milyen körülmények között fogunk élni mától néhány héten át.

A kormány már hétfőn közzétette, hogy a 4 millió beoltotti szám esetén milyen további, a korlátozó intézkedéseken enyhítő lépések jönnek, majd meg is jelent aznap a rendelet. Péntek estére Orbán Viktor miniszterelnök közzétette, hogy elértük az újabb nyitási lépcsőfok feltételét az oltásokban, majd este a közlönyben megjelent Pintér Sándor belügyminiszter határozata, amely hivatalosan is megállapította: megtörtént a négymilliomodik oltás beadása Magyarországon, ezért május elsején életbe léphetnek a hétfőn ismertetett lazítás részletei.

Gyűjtésünk szerint 3,5 hét alatt ez a negyedik lépcsőfoka az újranyitásnak.

Nemcsak azért változott meg mától az életünk, mert újabb enyhítések lépnek életbe, hanem

sokkal inkább azért, mert mától nem egységes szabályok vonatkoznak mindenkire.

A magyarországi fokozatos újranyitás lépcsői Sorszám Nyitás első napja Átoltottsághoz van kötve? Mi változik? Kire vonatkozik? 1. április 7. Igen, 2,5 millió első oltott Kijárási tilalom este 22 órakor indul, este 20 óra helyett Mindenki Üzletek este 21:30-ig lehetnek nyitva, este 19 óra helyett Mindenki Minden üzlet kinyithat, négyzetméter alapú szabály Mindenki Kinyit több szolgáltató, ami bezárt március 8-án (fodrászat, kozmetika) Mindenki Vendéglátóhelyek csak kiszállítással működhetnek Mindenki 2. április 19. Nincs Óvodák és általános iskolák alsó tagozatai újraindulnak Mindenki 3. április 24. Igen, 3,5 millió első oltott Kijárási tilalom este 23 órakor indul, este 22 óra helyett Mindenki Kinyitnak a vendéglátóhelyek teraszai, reggel 5 és este 21:30 között Mindenki 4. május 1. Igen, 4 millió első oltott Kijárási tilalom éjfélkor indul, este 23 óra helyett Mindenki Üzletek este 23 óráig lehetnek nyitva Mindenki Vendéglátóhelyek belső terei nyitva lehetnek 23 óráig Védettek és gyerekeik Szálláshelyfoglalás megnyitása Védettek és gyerekeik Állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak megnyitása Védettek és gyerekeik Uszodák, fitnesztermek, sportlétesítmények megnyitása Védettek és gyerekeik Uszodák, fitnesztermek, sportlétesítmények megnyitása Hivatásos sportolók és edzőik Kaszinók megnyitása Védettek Éjszakai kijárási tilalom alatti horgászat Védettek Szabad határátlépés*, hazaérkezés után karanténkötelezettség mentesülés Védettek Zenés, táncos rendezvény, magán- és családi rendezvény, pl. lakodalom tilos Mindenki Kötelező maszkhasználat közterületen, tömegközlekedésben, boltokban Mindenki 5. május 10. Nincs Általános iskolák felső tagozatai és középiskolák újraindulnak Mindenki 6. május közepe ? Igen, 4,5-5 millió első oltott Lakodalmak (bár Orbán Viktor május 30-án azt mondta, nem tudni, mikor lesz a következő lépcső) Mindenki +1 Folyamatosan Nincs Kétoldalú megállapodások a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról Védettek és gyerekeik Forrás: Portfolio-gyűjtés; *április 29-én lépett életbe

A védettségi igazolvánnyal rendelkezők nagyobb szabadságot élvezhetnek, köszönhetően annak, hogy több szolgáltatást vehetnek igénybe. Ez minden bizonnyal két hatással jár:

Egyrészt növeli az oltás felvétele iránti hajlandóságot, hiszen mások sem akarnak kimaradni ezekből az előnyökből. A vakcina kapcsán szkeptikusok körében viszont egyértelműen növekszik az elégedetlenség, a hátrányos megkülönböztetésük miatt (ha valaki védettségi igazolvány nélkül vesz igénybe bizonyos szolgáltatásokat, az büntetéssel nézhet szembe).

A védetteknek szóló célzott legutóbbi könnyítések:

Az a bizonyos igazolvány

Mint emlékezetes, a védettségi igazolványt három esetben lehet kiállítani: 1) ha valaki megkapta a védőoltást, 2) igazolt módon átesett a fertőzésen, vagy 3) ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, és ezt egy utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja. Ha valaki megkapta az oltást, nem kell külön igényelnie a védettségi igazolványt, a hatóságok megküldik azt. A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes. Amennyiben valaki jogosult a védettségi igazolványra, de bármilyen okból nem kapta meg, akkor ezt a vedettsegiigazolvany@1818.hu e-mail-címen lehet jelezni. Ebben az esetben az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezők a Magyarország.hu honlapon keresztül is igényelhetik az igazolványt. Az igazolvány hiányát a kormányablakokban személyesen is lehet jelezni. Eddig a csütörtöki hírek alapján 4,176 millió védettségi igazolást gyártottak: 651 ezer fertőzésen átesett számára, míg 3,525 milliót az oltás miatt. Ebből postáztak 3,876 millió darabot. Szigorú szabályok lesznek a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, ez jelenti a Büntető Törvénykönyv módosítását is, minősített eset lesz a védettségi igazolvány hamisítása.

Hogyan tovább?

Azt már tudjuk, hiszen rendeletbe iktatta a kormány, hogy a következő nyitási lépcsőfok május 10-én jön el. A jelenlegi felállás szerint akkor indulnak újra a középiskolák és az általános iskolák felső tagozatai. Az is látható, hogy fokozatosan és folyamatosan egyre több országgal köt kétoldalú megállapodást a magyar kormány a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról, ami a védettek külföldi utazásait könnyítheti meg.

A nyitás későbbi fokozatáról egyelőre nincsenek biztos információk. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki Kormányinfóján arról beszélt, hogy a lakodalmak esetében az 5 millió beoltott után szeretne a kormány lazítani a szabályokon, ezt május harmadik hétvégéjére érhetjük el. Pénteken pedig Orbán Viktor ezzel kapcsolatban már azt mondta, hogy a násznépet nem lehet védettségi igazolványok mentén kettéhasítani, ezért nincsenek még engedélyezve a lakodalmak. Arra a kérdésre pedig, hogy a következő lépcsőfok 4,5 vagy 5 millió oltottnál lesz-e, a kormányfő úgy felelt: nem tudják.

Mit okoz a fokozatos nyitás?

A fentiekben az újranyitás egyes lépéseit és az oltási folyamat előrehaladását mutattuk be, de nem szabad arról megfeledkezni, hogy az újranyitás fokozatosságát és a meglévő korlátozások feloldását (az alapvető védelmi szabályok egyébként május 23-ig élnek jelen állás szerint) meghatározza a járványügyi helyzet és kilátások (a kormány szükség esetén lassít a tempón). Az újranyitás folyamata és a járványügyi helyzet pedig kölcsönösen hat egymásra, mert a korlátozó intézkedések minden egyes lazítása lassítja a járvány lecsengését. A múlt szombati, teraszok újranyitásakor látott jeleneteket igencsak kedvezőtlennek értékelte több szakértő is.

Röst Gergely matematikus pedig korábban, a Portfolio-n megjelent cikkében kiemelte az újranyitás kapcsán: "minden egyes enyhítés lassítja a lecsengést és végső soron több fertőzöttet eredményez". Ezt látványos ábrán szemléltette.

A Miérted legutóbbi Facebook-beszélgetésében is központi téma volt a járványügyi szakértők körében, hogy mit okoznak az újranyitás lépcsőfokai. Oroszi Beatrix epidemiológus és Jakab Ferenc virológus egyetérettek abban, hogy nyitni kell, mert nem lehet tartósan bezárva élni. Abban is egyetértett a két szakember, hogy a fokozatos nyitás ellenére is az az alapforgatókönyv rövid távon, hogy a harmadik hullám lecseng, azonban

ez nem zárja ki, hogy lokális járványok ne alakuljanak ki a szuperterjesztő eseményeken.

Nem szabad elfelejteni ezért, hogy

a védekezést nem szabad feladni teljesen (még az oltási program látványos előrehaladása közepette sem), és itt fontos szerepe van az egyének felelősségvállalásának és szabálykövető magatartásának;

mik és kik azok a szuperterjesztők.

A Miérted című ismeretterjesztő magazin legutóbbi írásában azt mutatta be például, hogy az oltások felvétele után mikor javasolt az oltott személyeknek továbbra is a maszkhasználat. Egyúttal bemutatták (az Amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) ajánlásai alapján), hogy mely szituációk kevésbé biztonságosak és veszélyesek az egyének szemszögéből járványhelyzetben (mert például fennáll a szuperterjesztés kockázata) és hogy ezekben a helyzetekben hogyan érdemes védekezni.

És akkor még egyszer az összefoglaló táblázatunk letölthető kép formátumban.

Címlapkép forrása: MTI/Balázs Attila