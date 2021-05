Jobban jöhet ki a magyar gazdaság a koronaválságból, mint a 2008-2009-es világválságból?

Az elmúlt évszázad válságaival veti össze a koronavírus-járvány okozta gazdasági károkat a kormány friss konvergenciaprogramja, amely megbecsüli azt is, hogy milyen pályán lábalhatunk ki a krízisből.

A koronavírus-járvány 2020-ban jelentős gazdasági visszaesést okozott számos országban, amelyet sok esetben – a 2009-es, alig egy évtizede megélt pénzügyi válságra is használt – évszázados jelzővel illetnek. Az elmúlt száz év adatai alapján a 2020-as koronavírus járvány okozta visszaesés valóban jelentős, mindazonáltal a XX. század nagy megrázkódtatásaihoz képest jóval kisebb mértékű. Ezt jól mutatja, hogy az 1930-32 közti időszakban és a II. világháborút követően is jóval nagyobb visszaesés következett be.

Forrás: 2021-es konvergenciaprogram

Magyarország esetében a rendszerváltást követő transzformációs válság is lényegesen nagyobb veszteséget okozott, mint a koronavírusjárványtól sújtott tavalyi év, valamint a pénzügyi válság is mélyebb recessziót hozott. Vagyis a rendelkezésre álló historikus adatok szerint a 2020-as teljesítménycsökkenés méretét tekintve a hetedik legnagyobb volt - olvasható a kormány konvergenciaprogramjában, amelyet most ismerhettünk meg.

Hazánkban a 2000-es évek végén berobbant pénzügyi válság okozta visszaesés mértéke ugyan hasonló volt a jelenlegihez, de fontos megjegyezni, hogy a krízis okait, természetét és lefolyását tekintve jelentős különbség van a két időszak között, ráadásul a magyar gazdaságot jobb helyzetben érte a krízis, miközben az emberek sincsenek úgy eladósodva, mint akkor voltak. . A konvergenciaprogram szerint amíg az előző válság gyújtópontja a túlfűtött amerikai ingatlanpiac és a bankrendszer túlzott kockázatvállalása volt, addig a mostani visszaesést egy, a gazdaságon kívüli egészségügyi vészhelyzet idézte elő.

Miközben a pénzügyi válság a kereslet csökkenésén keresztül, a szükségképpen hosszadalmas mérlegkiigazítások megvalósulásáig tartósan érintette a gazdaságot, addig a 2020. tavaszi járványhelyzet aktivitást átmenetileg megbénító heteit követően nyárra a gazdasági vérkeringés újraindítását is lehetővé tévő, a személyes kontaktust igénylő szolgáltatások körére szűkülő járványügyi korlátozó intézkedések nyomán a második negyedéves történelmi visszaesést a harmadik negyedévben soha nem látott mértékű gyors visszapattanás követte.

Úgy vélik, hogy a 2008-as válsággal ellentétben a járvány visszaszorításával a magyar gazdaság jó eséllyel gyorsan túlszárnyalhatja a járvány kitörését megelőző időszakban nyújtott teljesítményét.

