Népszava: második Pfizer-dózisokhoz is hozzányúltak, hogy még pénteken összejöjjön a 4 millió beoltott

Orbán Viktor reggeli rádióinterjúja és Müller Cecília déli sajtótájékoztatója alapján az érettségizőknek félretett Pfizer-oltásokból történt a tegnapi oltási kampány a Pfizer-vakcinákkal. Azt mondták, nem akarták, hogy az érettségi előtti oltás megzavarja az érettségi vizsgájukat, ezért május 10-e után kezdik csak el oltani őket.

Így lehetőség nyílt a vakcinák beadására az EESZT rendszerén regisztrálók számára, amely azonban lefagyott, az operatív törzs tájékoztatása szerint terheléses támadás miatt, így többségében időpont nélkül érkezők kapták meg az oltást az oltópontokon. Így sikerült elérni péntek este 6-ig a 4 millió beoltottat, a nap folyamán összesen 109 ezer első dózis vakcina fogyott el.

A Népszava értesülése szerint azonban a második oltásokhoz félretett Pfizer-vakcinákhoz is hozzá kellett nyúlni. A lap szerint a Pfizerrel való kampányszerű oltás az egészségügyi rendszerben dolgozókat is meglepte. Ma reggelre el is fogytak a Pfizer-vakcinák, regisztrálni is már csak AstraZeneca és Sinopharm vakcinákra lehet ma.

Címlapkép: Getty Images