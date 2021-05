Rekordforgalmat hozhat az idei nyár a belföldi turizmusban

Idén is van esély a nyári rekordforgalomra a belföldi turizmusban: hétről hétre nő az előfoglalások száma a vidéki szálláshelyeken, a nyári hónapokra már havonta csaknem egymillió vendégéjszakát lekötöttek, a legtöbbet, 1,1 milliót júliusra - nyilatkozott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek.

Guller Zoltán a lap szombati számában megjelent interjúban kifejtette, az adatok alapján a Balaton-térség szálláshelyei a legnépszerűbbek, őket követi a Mátra-Bükk, Debrecen és térsége, illetve Budapest környéke.

Úgy fogalmazott, a Balaton a nyári hónapokban megtelt, nincs szüksége reklámra, de a fejlesztések nem maradnak el. "Támogatjuk az elektromos hajózás elterjedését, több szálloda épül, számos strand megújul, és jövő tavasszal új kompot állítunk forgalomba" - mondta a turisztikai ügynökség vezetője, majd aláhozta, a cél, hogy a Balaton és környéke "európai, környezetbarát" üdülőhellyé váljon.

Guller Zoltán kitért arra is, hogy a külföldiek elmaradása miatt Budapest helyzete még kevésbé lesz kedvező. Szerinte ezen segíthet, ha a magyar utazók a fővárosra is lehetséges úti célként tekintenek. Megjegyezte továbbá, hogy az ügynökség nemzetközi kampányokat is indít, hogy már a határok megnyitása előtt Magyarországgal tervezzenek a külföldi utazók.

"Úton vagyunk a normális élet felé" - jelentette ki az MTÜ vezérigazgatója. Emlékeztetett, a beoltottak száma átlépte a négymilliót, ezért szombattól a védettségi igazolvánnyal újra elérhetők a szolgáltatások és országszerte nyitnak a szálláshelyek, a fürdők, az éttermek belső terei.

Magyarország a többi uniós tagállamhoz képest csaknem kétszeres sebességgel halad a koronavírus elleni oltások beadásával, így a harmadik járványhullám miatt november óta veszteglő turizmus szereplői a teraszok nyitása után megkezdhetik az újraindulást - közölte. Guller Zoltán hangsúlyozta, "most a valódi segítséget az indulás jelenti, mert ha vendég van, minden van".

