Értékelte a WHO a kínai Sinopharm vakcinát, és rossz híreket közölt Magyarországra nézve

Miközben Magyarország az időseket oltotta főként a Sinopharm kínai vakcinával, az Egészségügyi Világszervezet friss elemzése figyelmeztető jelként értékelhető. Főképp arról nincsenek meggyőződve, hogy az idősek és társbetegségben szenvedők esetében jó védelem alakulna ki az oltással.

Dobson Szabolcs gyógyszerész-engedélyezési szakértő, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docensének összegzése alapján a WHO az alábbi következtetéseket vonta le a Sinopharm vakcina értékelése után:

Mi (a WHO) nagyon bizonyosak vagyunk abban, hogy a BBIBP-CorV (azaz Sinopharm) vakcina hatásos a PCR-teszttel igazolt COVID-19 megelőzésében (18-59 éves) felnőtteknél.

Közepesen vagyunk bizonyosak abban, hogy a súlyos mellékhatások kockázata a BBIBP-CorV vakcina egy vagy két oltása után (18-59 éves) felnőtteknél alacsony.

Alacsony mértékben vagyunk bizonyosak a bizonyíték minőségében abban a tekintetben, hogy a BBIBP-CorV oltás 2 dózisa hatásos (60 év feletti) idősebb felnőtteknél.

Nagyon alacsony mértékben vagyunk bizonyosak a bizonyíték minőségében abban a tekintetben, hogy a súlyos mellékhatások kockázata a BBIBP-CorV vakcina egy vagy két oltása után (60 év feletti) idősebb felnőtteknél alacsony.

Nagyon alacsony mértékben vagyunk bizonyosak a bizonyíték minőségében abban a tekintetben, hogy a BBIBP-CorV vakcina 2 adagja hatásos a PCR-teszttel igazolt COVID-19 megelőzésében társbetegségekben szenvedőknél vagy olyanoknál, akiknek az egészségi állapota fokozza a súlyos COVID-19 kialakulását, amint az a klinikai vizsgálatban szerepelt.

Nagyon alacsony mértékben vagyunk bizonyosak a bizonyíték minőségében abban a tekintetben, hogy a súlyos mellékhatások kockázata a BBIBP-CorV vakcina egy vagy két oltása után alacsony társbetegségben szenvedőknél vagy olyanoknál, akiknek az egészségi állapota fokozza a súlyos COVID-19 kialakulását

A WHO szerint jelenleg adathiány van a Sinopharm vakcinánál az alábbi területeken:

a COVID-19 súlyos formája elleni védelem;

a védettség időtartama, az emlékeztető oltások szükségessége és a vakcinával összefüggő fokozott betegség (VAED) jövőbeli kockázata;

a kiemelten kockázatosnak tekintett vírus variánsok elleni védőhatás;

várandósságban való biztonságosság;

idősekben, társbetegségekben és egyéb alcsoportokban mutatott biztonságosság és klinikai védelem;

a forgalomba hozatal utáni biztonságossági megfigyelés során észlelt ritka mellékhatások észlelése és értékelése.

Összességében a WHO értékelése nagyban összefügg azokkal a jelzésekkel, amelyek az elmúlt hetekben érkeztek. A magyar kormány által közzétett, oltások utáni koronavírusos halálozási táblázat alapján is kérdésessé vált a Sinopharm hatékonysága.

A Sinopharm hatékonyságát több nemzetközi példa is megkérdőjelezi. Az Egyesült Arab Emírségekben és Szerbiában is úgy találták, hogy több esetben nem alakult ki védettség a Sinopharmmal oltottak esetében, így harmadik dózisra lehet szükség.

A Portfolio kutatók segítségével értékelte a Sinopharmot is friss cikkében. A kínai vakcina esetében az OGYÉI leirata alapján, amit az oltás használata előtt tettek közzé Magyarországon: „a Kínán kívül végzett III. fázisú vizsgálatban a vakcina hatásosságának időközi értékelésébe bevonható 60 évnél idősebb személyek aránya 0,63%, (…) a korcsoportra vonatkozóan a súlyos COVID-19-fertőzéssel szembeni védőhatás még nem megbecsülhető. (…) A rendelkezésre álló adatok szerint a neutralizáló antitestek szintje a 60 évnél idősebb személyekben alacsonyabb, mint a 18– 59 évesekben, illetve a neutralizáló antitestek szintje az oltási program befejezése utáni 90. napon a 28. napi értékhez képest nem csökkent.” A fentiek alapján tehát idősekre lényegében nem tesztelték a vakcinát klinikailag, az indirekt bizonyítékok – antitestek szintje – alapján pedig alacsonyabb hatásfok becsülhető. Magyarország mégis olt időseket is ezzel a vakcinával. A Portfolio az OGYÉI leirata után, a vakcina használata előtt megírta, hogy kérdések merülhetnek fel az oltás kapcsán a védőhatás szempontjából az idős populációban.

Értesülésünk szerint hazai szakértők úgy vélekednek az informálisan elvégzett vizsgálatok alapján, hogy az idősek esetében a Sinopharm nem véd túl magas szinten.

Indul egy hosszabb távú védettséget vizsgáló kampány is Pécsen (a Sinopharmra is), azonban már most is rendelkezésre állnak részadatok, amelyek a Sinopharm hazai teljesítményét mutatják meg. Ezek, úgy tudjuk, hogy egybevágnak nemzetközi vizsgáltok eredményeivel is. Szerbiai vizsgálatok megállapították, hogy bizonyos esetekben nem elég a két dózis a Sinopharmból, hanem szükséges egy harmadik is a védettséghez. A vizsgálatok arra jutottak, mint amire az OGYÉI dokumentumaiból is számítani lehet, az idősebbek esetében alacsonyabb az antitestek szintje. Ez bár nem biztos jele a rosszabb védelemnek, de valószínűsíti azt. Hasonló következtetésre jutottak az Egyesült Arab Emírségekben is, ugyanakkor megállapították, hogy több mint 90%-kal csökkenti a kórházba kerülés kockázatát, a halálozást pedig teljesen megakadályozza. Így különösen érdekes, hogy a magyar adatok alapján tucatjával voltak Sinopharmmal oltott halálozások is.

A fentiek alapján tehát nagyon fontos lenne megvizsgálni Magyarországon – ahogy megtették Szerbiában és az Emírségekben –, hogy az oltottaknak megvan-e a megfelelő védettségük. Nem tudjuk, hogy a helyzet mennyire hasonló Magyarországon, illetve tudományos publikáció ezekből az országokból sem érhető el. A kockázatot felveti a kormány által közzétett táblázat is, amely azt mutatja, hogy a nagyon rövid idő ellenére is – először március végén adtak be érdemi mennyiségben második oltást Sinopharmból, a táblázat pedig április 20-án már záródik is – számos koronavírusos halálozás következett be Sinopharmmal oltottak esetében. Azért lenne fontos ezt a kérdést megvizsgálni, hogy bizonyosságot lehessen szerezni arról, hogy megfelelő védettséget ad-e a kínai vakcina - vélekedtek a Portfolio-nak nyilatkozó kutatók. Az egyik opció ugyanis az, hogy „nem termelődik ellenanyag” az oltottak egy részében, ezért nem is véd a Sinopharm alapvetően a koronavírus ellen, a másik pedig az, hogy termelődik ellenanyag az oltás után, de a brit mutációval szemben a Sinopharm nem véd annyira hatékonyan, mint az eredeti vírusra nézve. Kínai közlések alapján egyébként a Sinopharm a brit mutáció ellen is hatékony, részletes vizsgálatok azonban nem állnak rendelkezésre.

