Így nézne ki az autómentes Városliget

A Budapest Fejlesztési Központban a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa és a Kormány döntése alapján megkezdtük a Városliget autómentesítését szolgáló közlekedési fejlesztések előkészítését. Ezzel kapcsolatban három hírünk is van - tette közzé Vitézy Dávid

"A mai napon kiírtuk a közbeszerzést a P+R-parkolóházak tervezésére a Kisföldalatti Mexikói úti végállomásánál, amely 1500 autósnak ad majd lehetőséget tömegközlekedésre váltani az M3-as autópálya felől."

"Aláírtuk a szerződést a Rákosrendező fölötti, Szegedi úti új híd tervezésére, amelyen így külön szinten valósulhat meg a 3-as villamosgyűrű átvezetése Rákosrendező vágányai fölött, valamint szintén itt haladhat majd át a két kerület közötti autóforgalom is, ahogy lesz külön biciklisáv és járda is a gyalogosoknak. Jelenleg itt a közlekedés a sokszor fél órán túl is zárva tartó szintbeli vasúti átjárón keresztül zajlik. A nyertes tervező a Speciálterv lett."

"Elindult az autómentes Városliget projektről szóló, a jövőben a fejlesztésről folyamatosan hírt adó honlapunk a www.automentesvarosliget.hu címen, ahol rövidesen kérdőíven is várjuk majd a környéken élők és közlekedők javaslatait."

Íme a részletes tervek

Több, mint hatvan éve született az a döntés, hogy az M3-as autópálya bevezető szakasza a Városliget közepén vezessen keresztül, így Budapest történelmi parkját kettészelő Kós Károly sétányon ma akkora forgalom, mint a Petőfi hídon. A Városliget megújításával ezen változtatni kell, Budapest első számú közparkjának autómentesítése a Kormány célja, melyet a Fővárosi Önkormányzat is támogat. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) javaslatát elfogadva a Kormány ezért 2020 nyarán úgy döntött, hogy a Kós Károly sétányt lezárja az autóforgalom elől, és a Városligetet teljes egészében a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak adja át - ismertette Vitézy.

A Városliget autómentesítésének terveit a városvezetés és a Kormány egyetértése alapján a Budapest Fejlesztési Központ készíti elő Fürjes Balázs államtitkár irányításával.A 1415/2020. (VII.16.) kormányhatározatban rögzített közlekedéspolitikai célok és intézkedések az alábbiak:

Teljesen autómentessé válik a Városliget, lezárják az autóforgalom elől a Kós Károly sétányt és csúcsidőn kívül az Állatkerti körutat is. A forgalmi korlátozás a trolibuszokat természetesen nem érinti. Teljesen autómentes lesz a város ikonikus történelmi tere, a Hősök tere, mind a Műcsarnok, mind a Szépművészeti Múzeum előtt. Megszűnik a felszíni parkolás a Városligetben (az Állatkerti körút egy rövid szakaszát kivéve), a célforgalmi parkolási igényeket a Liget Budapest projektben épült, nemrég megnyílt új Dózsa György úti mélygarázs és a tervezett új Mexikói úti P+R látja el. Az M3-as autópálya felől érkező autóforgalom számára összesen 1500 férőhelyes új P+R-parkoló épülhet az M3 autópálya-bevezető – Hungária gyűrű – Mexikói út csomópontjában, a Mexikói úti Kisföldalatti-végállomásnál. A külső kerületekből és az észak-pesti elővárosokból érkezők így sokkal könnyebben válthatnak majd az autóról kisföldalattira, villamosra vagy trolibuszra, sőt a jövőben akár vasútra is. Az új parkolók tervezésére kiírt tender a mai napon jelent meg. A Liget északi határán létesülő Mexikói úti P+R-parkolóházak egyaránt csökkentik majd az átmenő- és a célforgalmat is. Egyrészt a Mexikói úti busz- és trolimegállónál ma is P+R-ként használt területére építhető parkolóház az M1 kisföldalatti végállomásánál, másrészt az M3-as sztrádabevezető végcsomópontjának ágai közé emelhető ilyen épület. A parkolóházakból jó lehetőséget kínál a kisföldalatti, a trolibusz és az 1-es villamos a továbbutazásra, természetesen ehhez szükséges a gyalogos- és kerékpáros kapcsolatrendszer átfogó fejlesztése is, mind az átszállások elősegítésére, mind a Városliget elérésének javítására. A parkolóházakat és megközelítésüket mindenképp a Kisföldalatti esetleges meghosszabbítását és új Hungária körúti állomását is figyelembe véve kell megtervezni. A tervezett épületek elhelyezkedésükből adódóan városkapu funkciót töltenek be, az építészeti arculat megfogalmazására a tervezés során külön gondot kell fordítani. Új közúti és villamosfelüljáró tervezését kezdi meg a BFK a Nagy Lajos király útja és Szegedi út vonalában, így a váci vasútvonal és Rákosrendező fölött átívelő felüljárón a Béke térig. Az új felüljáró összeköti Zuglót Angyalfölddel, tehermentesítheti a Hungária körutat. Az új villamoskapcsolat pedig a 3-as villamos-körgyűrű folytatását jelenti majd Angyalföld felé. A Rákosrendező déli végén tervezett közúti híd villamossal, kerékpársávokkal, járdákkal fogja összekötni a két városrészt, segítve a közlekedésüket, és tehermentesítve a Hungária körutat. A Szegedi út vonalában tervezett felüljárót a BFK azt szem előtt tartva tervezteti meg, hogy ne szolgálja az M3 felől érkező forgalom átáramlását Angyalföld és Zugló belseje felé, az ott élő emberek lakóterületeire. Ezért a vasúti sínek keresztezése mellett lehajtó épül, amely a vasúttal párhuzamosan vezeti el az autókat. Az új híd áttételesen járul hozzá a Városliget forgalomcsillapításához a Hungária körút tehermentesítése révén. Ezt a tervezési munkát végzi majd a most aláírt szerződés keretében a Speciálterv, a szerződés értéke nettó 1,728 milliárd forint, amelyet teljes egészében a Kormány finanszíroz, a Fővárossal megkötött megállapodás szerint.

Az M3-as autópályán a térségbe érkező autók számának csökkentésére és első lépésben a forgalomnövekedés megállítására természetesen ezek az intézkedések önmagukban nem elégségesek. Ezért az északkeleti régió vasútvonalainak (veresegyházi, hatvani vonal, gödöllői hév) fejlesztésével, az agglomerációs megállókban és állomásokban létesülő P+R-parkolókkal együtt kell ezeket az intézkedéseket megvalósítani - a felsorolt fejlesztéseken a BFK jelenleg is dolgozik.

A felüljárón átvezetett villamos az egyik leghatékonyabb fővárosi villamosfejlesztés, a most csonka 3-as villamosgyűrű továbbvezetése révén fontos kapcsolatok jönnek létre a hálózaton. Az új felüljárón folytatódhat a külsőbb pesti kerületek összekötése. A BFK a Bosnyák tér felől érkező villamosvonalat az új hídon és a Szegedi úton át a Béke térig tervezteti meg, itt kapcsolódni fog a Lehel utca – Béke utca tengelyén haladó vonalhoz.

Arról, hogy a villamos onnan pontosan merre, milyen viszonylatként közlekedik majd, a most induló tervezési folyamat során a BFK a BKK-val közösen hoz majd döntést. A cél az, hogy az új villamosvonal a lehető legjobb közlekedési és hálózati kapcsolatokat biztosítsa.A beruházás részeként a 82-es trolibusz meghosszabbítását is tervezi a BFK a Kassai térig, a BKK javaslatára és velük együttműködésben.

A tervezési folyamat elindulásával párhuzamosan kérdőíves igényfelmérést kezdeményezünk majd a most közzétett új honlapon, hogy a környék lakói és az itt közlekedők elmondhassák a véleményüket azokról a közlekedési fejlesztésekről, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy hat évtizeddel ezelőtti hibás döntést korrigálva a Városliget megszabaduljon az autóforgalomtól. A honlap a Kapcsolat fülön keresztül a www.automentesvarosliget.hu címen lehetőséget biztosít a felmerülő kérdések és javaslatok elküldésére már most is - mondta el a BFK vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Getty Images