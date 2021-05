Lesz-e újabb Pfizer-kampány? Megszólalt Gulyás Gergely

Elképzelhetőnek tartom, hogy vannak olyan iparágak, ahol a munkáltató elvárja, hogy oltassák be magukat az emberek - mondta Gulyás. Lehet akár ez egy jogos munkáltatói kérés is. Ha valaki nem oltatja be magát, és a többi munkavállalója érdekében rendkívüli felmondás lesz a dolog vége a munkáltató részéről, akkor majd a bíróság eldönti, hogy jogos volt-e a döntés, amit a többi munkavállaló érdekében tett meg - fogalmazott.