Nagyon fontos javaslattal állt elő Brüsszel: lazítaná az EU-ba irányuló utazási korlátozásokat

A javaslat lényege, hogy az alacsony koronavírus-fertőzöttséget mutató országokból érkező embereket, illetve azokat, akik megkapták már az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elfogadott vakcina mindkét dózisát, korlátozások (karantén, PCR-teszt) nélkül beengednék az EU-ba. Emellett pedig a tagállamok kezébe adnák a döntést, hogy olyan vakcinákkal beoltottakat is beengednek-e, amelyeket „csak” az Egészségügyi Világszervezet (WHO) fogadott el vészhelyzeti jóváhagyással. Az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm vakcináját az EMA még nem fogadta el, de a WHO igen.

Fontos tudni, hogy a Bizottság mai javaslata elkülönül attól, mint amit néhány hete már javasolt: akkor az EU-n belüli utazások fellendítése érdekében egy digitális zöld igazolvány kiadására tett javaslatot, hogy a tagállamok egymás között tegyék lehetővé az utazást kötelező karantén és PCR-teszt nélkül, elősegítve a nyári nyaralási szezon erősödését és a déli államok megviselt idegenforgalmi szektorának megsegítését.

Amint azt a Bloomberg cikke rögzíti: a mai javaslat alapján háromféle csoportba tartozó embereket engednének majd be az EU-ba azután, hogy átmegy az uniós döntéshozatalon az ügy (amit a Bizottság még májusra remél):

Az uniós digitális zöld igazolvánnyal rendelkező emberek beléphetnek az EU területére (ezeket a kártyákat praktikusan uniós állampolgároknak adják majd ki a június-júliusra készülő szabályozás alapján) Az unión kívüli térségből olyan emberek is beléphetnek, akiket az EMA által elfogadott vakcina teljes dózisával beoltottak, vagy ha a tagállam engedélyt ad rá, akkor elég a WHO által elfogadott vakcinatípus is. Az Európai bizottság rövidesen közzéteszi majd azon országok listáját, amelyek által kiadott védettségi igazolványokat el lehet majd fogadni az unióba történő belépéshez. Olyan EU-n kívüli országból érkező embereknek, ahol kontroll alatt van a járvány. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi 14 nap igazolt fertőzöttjeinek a száma 100 ezer főre vetítve legfeljebb 100 fő (eddig 25 fő volt).

Nagyon fontos, hogy a Bizottság mai javaslata hangsúlyozza: fel kell készülni a mutációk miatt a koronavírus-járvány esetleges gyors romlására és erre képesnek kell lennie reagálnia az unión kívülről történő beutazások szabályozásánál. Ezt egy ún. vészfék-funkció tenné lehetővé, hogy minél gyorsabban meg lehessen akadályozni az aggodalomra okot adó vírusmutációk bejutását az EU területére.A Politico a mai bizottsági háttértájékoztató alapján jelzi: eddig mindössze 7 ország számára javasolta a Bizittság a szigorú beutazási korlátozások lazítását (Ausztrália, Új-Zéland, Ruanda, Dél-Korea, Szingapúr, Thaiföld és erre tett javaslatot kölcsönösség esetén Kína számára is). A ma megfogalmazott javaslat elkfogadása esetén majd az izraeli állampolgárok is be tudnának utazni (magas átoltottság az EMA által elfogadott vakcinával, kontroll alatt lévő járvány).

Az orosz és kínai vakcinával beoltott szerb állampolgárok viszont nem utazhatnak be majd, mert hiába magas az átoltottság déli szomszédunknál, és közelíti felülről a 100-at a 100 ezer főre vetített új esetszám, de az említett két vakcinát az EMA nem fogadta el (ettől még egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy a WHO által már elfogadott vakcinákra tekintettel az ilyen vakcinával beoltott szerbeket is beengedik). A kínaiak és britek kölcsönösség esetén szintén beengedhetők lennének majd az EU-ba, az amerikaiaknál pedig az kell a beengedéshez, hogy legyen egy egységes oltási igazolványuk, amely megfelel az uniós adatvédelmi is biztonsági elvásároknak és erről egyébként már zajlanak a tárgyalások az amerikai és az uniós illetékesek között.

Címlapkép forása: Getty Images