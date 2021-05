Változhat az oltások alkalmazási rendje Magyarországon, kevert vakcinákról beszélt Müller Cecília

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján beszélt arról, hogy bár még egyelőre nem keverik a vakcinákat Magyarországon, de foglalkoznak a kérdéssel, és ez a jövőben elképzelhető lesz itthon is.

Magyarországon jelenleg a gyártók által írt alkalmazási előirathoz tartják magukat az oltásoknál, azaz az oltottakat első és második alkalommal is ugyanattól a gyártótól származó oltóanyaggal oltják be. A világon azonban több helyen kísérleteznek virológusok tanácsára azzal, hogy különböző vakcinák mixét adják be, hogy ezzel erősebb védelmet hozzanak létre a vírussal szemben.

A kevert beadási formákkal kísérleteznek, de erről még nincs kellő tapasztalat, de elképzelhető, hogy változni fog az alkalmazási rend.

jelentette ki Müller Cecília ma az opreatív törzs tájékoztatóján.

Franciaországban kényszerből váltanak vakcinát több százezer ember esetében. Az AstraZeneca vakcinákkal Franciországban március 19. óta nem oltanak be 55 év alattiakat, azonban addig mintegy félmillióan megkapták már ebben a korcsoportban az első AstraZeneca oltásukat. Őket az AstraZeneca második oltása helyett Pfizerrel oltják. Ez azért is fontos, mert így tömegesen tesztelik, mi történik, ha másfajta vakcinát adnak be második oltásnak.

Egyes virológusok szerint ez kifejezetten jó ötlet, erősebb védelmet alakíthatnak ki így a vakcinák elméletben, egymás „kiegészítői” lehetnek. De látni kellene a gyakorlatot is, hogy hogyan reagál az oltottak szervezete a vakcinák keverésére: milyen védelmet nyújtanak a különböző mixek, azaz mit mivel érdemes „keverni”, lehetnek-e ennek kockázatai.

A címlapképen Majnár Ildikó körzeti ápolónő beolt egy nőt a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával Demeter Erzsébet szolnoki háziorvos rendelőjében 2021. április 27-én. Fotó: MTI/Mészáros János.