Ezer alatt az új fertőzöttek száma, de megakadhat a visszaszorulás: mit mond rá az operatív törzs?

Az operatív törzs sajtótájékoztatóját ma is 11:15-re hirdette meg, a törzs viszont nagyon gyakran késve kezd. A sajtótájékoztatóról élőben tudósítunk.

A ma reggel közölt járványadatok szerint február eleje óta nem látott szintre csökkent az új fertőzöttek száma Magyarországon, az esetszámok - részben a hétvége hatása miatt - ezer alá csökkentek. A járvány visszaszorulóban van, a gyors és erőteljes visszaszorulást viszont megakaszthatja a múlt héten begyorsult újranyitást, a szennyvízadatok ugyanis ismét emelkedést mutattak több helyen.

Friss fejlemény még, hogy a WHO egyelőre nem látta bizonyítottnak a Sinopharm vakcina magas hatékonyságát az idősebbek körében, ezzel a vakcinával pedig itthon is tömegesen oltunk. Eközben májusban újabb Pfizer-szállítmányokat várunk, és Gulyás Gergely tegnap úgy fogalmazott, hogy amennyiben lesz oltható vakcina, szeretnének még a péntekihez hasonló kampányokat. Múlt pénteken nagy sorok alakultak ki az oltópontok között, mert Pfizer-oltásra is lehetett regisztrálni.

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján remélhetőleg újabb részleteket tudunk meg a fenti fejleményekről. Az operatív törzs a tervezett menetrend szerint 11:15-kor kezdeni, de szinte minden nap előfordul késés.

Címlapkép: Getty Images