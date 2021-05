Megtörhet a járvány visszaszorulása Magyarországon a szennyvízminták alapján

A 17. héten a szennyvízminták koronavírus eredményei erős ingadozást mutatnak, a korábbi heteket jellemző csökkenés megállt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

A legtöbb vizsgált város szennyvizét stagnáló tendencia jellemzi az NNK szerint. Amíg Budapest északi és déli szennyvíztisztító ellátási területén, valamint Debrecenben és Szolnokon ismét emelkedett a szennyvízben mért koronavírus-örökítőanyag mennyisége, addig más településeken - Egerben, Kaposváron, Pécsett, Székesfehérváron és Tatabányán - csökkent.

Az NNK megjegyzi, hogy a járvány további alakulását erősen befolyásolja a lakosság tudatossága, a járványügyi megelőző szabályok pontos betartása és a védőoltás minél nagyobb számú felvétele. A 17. héten a szennyvízminták koronavírus eredményei erős ingadozást mutatnak, a korábbi heteket jellemző csökkenés megállt.

Habár a járványügyi adatok továbbra is a vírus visszaszorulását jelzik (csökken az új esetek száma, és a többi mutató is lefelé tart), a szennyvízminták most arról tanúskodnak, hogy a kedvező trend megtörhetett. Amíg azonban a detektált esetszámok az egy-három héttel ezelőtti helyzetet jelezhetik, addig a szennyvízminták a jelenlegit igyekeznek megragadni. Fontos lesz látni a következő hetek (szennyvíz és járványügyi) adatait, hogy egy egyszeri jelenségről van-e szó, vagy arról, hogy egy új trendbe kerül-e a járvány. Ez azért is különösen fontos kérdés most, mert éppen ezekben a hetekben döntött jelentős járványügyi lazításokról a magyar kormány, ami növeli a bizonytalanságot a járványhelyzet további alakulása szempontjából.

Címlapkép: Getty Images