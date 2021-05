Operatív törzs: Pfizerre és Szputnyikra is lehet időpontot foglalni, de nem mindenkinek

A szakirodalmi adatokat foglalta össze a WHO, és hétvégére várjuk az ezzel kapcsolatos WHO ajánlást. Akkor derülhet ki, hogy a WHO is felveszi-e a listára a vészhelyzeti alkalmazására alkalmas vakcinák közé - mondta. Ezen felül nem kommentálta a WHO legutóbbi jelentését, amely szerint egyelőre nem teljesen bizonyított, hogy az idősek körében milyen védettséget ad a kínai vakcina.