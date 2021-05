Szijjártó: ma 334 ezer Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra

Ma érkezik meg a 20. Pfizer-szállítmány Magyarországra 334 ezer oltóanyaggal, ezzel összességében 2,8 milliót éri el az országba szállított vakcináik száma, ezáltal az országban pillanatnyilag legalábbis a legtöbb oltóanyag a Pfizertől érkezett - mondta Szijjártó Péter kedden élőben a Pfizer képviselőjével tartott sajtótájékoztatón, amelyet élőben közvetítettek a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán.

A Pfizerrel kötött szerződésünk összesen 10,8 millió oltóanyagról szól - emlékeztetett Szijjártó Péter, aki elmondta, hogy ezeknek a szállításoknak, valamint annak köszönhetően, hogy a szélrózsa keleti és nyugati irányából is vásároltak vakcinát,

Magyarországon fordul át először az oltóanyagok piaca keresleti piacból kínálatiba,

vagyis mi érjük el Európában először azt az állapotot, hogy van elég oltóanyag minden olyan ember beoltására, aki kéri azt - fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy a fiatalok oltásában is nagy szerepet szánnak a Pfizer-oltóanyagnak, éppen ezért a megfelelő készleteket tartalékolják arra, hogy a 16 és 18 év közöttieket be tudják oltani, és várják a tudományos álláspontokat a 16 évnél is fiatalabbak beoltásának esetleges lehetőségéről.

