Hat megyeszékhelyen bukkanhatnak fel új elektromos buszok

A Volánbusz Zrt. 60 elektromos autóbusz beszerzésére nyújtott be pályázatot a Zöld Busz Program keretében, amelynek kedvező elbírálása esetén Győrben 13, Székesfehérváron 12, Zalaegerszegen 11, Szolnokon 10, Szegeden 8, Egerben pedig 6 jármű korszerűsítheti a helyi járműparkot, és mindenütt kiépülhet az üzemeltetéshez szükséges töltő infrastruktúra is – jelentette be Schanda Tamás.