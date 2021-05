Másfél évtizede nem született annyi gyerek házasságban Magyarországon, mint tavaly

Tavaly 64 ezer gyerek született házasságban élő pároknál Magyarországon, utoljára 2006-ban láttunk hasonlóan magas számot. A jelenség mögött nem a több gyerekszülés áll, hanem az, hogy a házasságon kívüli gyerekvállalás népszerűsége drasztikusan visszaesett. Ennek oka pedig a gyerekvállalást ösztönző kedvezmények igénybevétele.

2020-ban 18%-kal több gyerek született "házasságon belül", mint egy évvel korábban. Az utóbbi két évben óriási fordulat tapasztható, aminek eredményeképp közel másfél évtized csökkenő tendenciája tűnt el teljesen.

Ahogyan a fenti ábrán látható, a házasságban született gyermekek száma nem azért nőtt jelentősen, mert az általános gyerekvállalási kedv ilyen óriásit javult. Ezzel párhuzamosan ugyanis 20 éve nem látott szintre, 28 ezerre csökkent a házasságon kívül született gyerekek száma. A KSH ma megjelent demográfiai jelentésében az 1990 óta megfigyelhető folyamatokról így ír:

"A házasságon kívüli születések aránya az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett, 1990 és 2000 között több mint a kétszeresére, 13-ról 29%-ra nőtt. Ez az arány az ezredfordulót követően egy rövid megtorpanás után újból dinamikus emelkedésnek indult, és 2015-ben érte el eddigi csúcspontját, közel 48%-kal. Az elmúlt néhány évben a házasságkötések számának növekedésével számottevően csökkent a házasságon kívül született gyermekek száma és aránya. 2020-ban a gyermekek közel 70%-a született házasságból és 30%-a házasságon kívül. Ez jelentős változás az egy évvel korábbi 61–39%-os, valamint a két évvel ezelőtti 56–44%-os házas-nem házas arányhoz viszonyítva."

A váratlan fordulat - ahogy a KSH is utal rá - természetesen a házasodási kedv emelkedésével függ össze. Tavaly még a két koronavírus-járványhullám ellenére is emelkedni tudott a házasságkötések száma, és a 2021-es év első adatait látva úgy tűnik, hogy idén is kitart az emelkedő trend.

A nagy képünk tehát arról szól, hogy a (hozzávetőleg) stagnáló születésszám mellett átrendeződik a minta, és az emberek szívesebben kelnek egybe a gyerekvállalás előtt. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy a gyerekvállalást ösztönző állami támogatások (a babaváró hitel, a megelőlegező CSOK és a hozzá tartozó CSOK-hitel) igénybevételéhez házasnak kell lenni.

A friss adatok még egy fontos kérdésre választ adnak (ideiglenesen). A házasságok számának dinamikus emelkedése kapcsán sokszor felmerül, hogy vajon ez hoz-e addicionális gyerekvállalást vagy egyszerűen azok a gyerekek születnek meg házasságban, akik egy "CSOK-mentes világban" azon kívül születnének meg. Úgy tűnik, egyelőre inkább ez utóbbit mutatják a számok.

Fontos azonban látni, hogy a kérdésre végső választ csak néhány év múlva kaphatunk. A gyerekvállalást ösztönző támogatások ugyanis sok igen friss, és jellemzően egynél több gyerekre szólnak (vagy akkor igazán gálánsak), ezért még kell egy kis idő, hogy kiderüljön, a házasságkötés a második, harmadik gyerek vállalásának a szándékát tükrözi-e. A házasságkötések emelkedő száma, és annak motivációja utalhat arra, hogy a családok több gyereket szeretnének, ám azt eddig is tudtuk, hogy a párok jellemzően egynél több gyereket szeretnének, csak éppen nagyon sok esetben végül letesznek erről. Hogy ez ügyben javít-e a helyzeten a sok állami támogatás, a következő években derül ki.

Mindenesetre erősítheti az ezzel kapcsolatos optimizmust, hogy tavaly a teljes termékenységi ráta három év stagnálás után kissé újra emelkedni tudott, 1,49-ről 1,55-re.

Címlapkép: Getty Images