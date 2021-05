Müller Cecília: nem kell félni, ha két oltás után sincs elég ellenanyag a szervezetben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy már Szputnyik vakcinára is lehet időpontot foglalni az eeszt.gov.hu-n. Müller Cecília kitért arra, hogy itthon még mindig a brit mutáns fertőz, de vélhetően csak idő kérdése, hogy az indiai mutáns is megjelenjen. Szó esett arról is, hogy nem kell félnie annak, akinek két oltást követően sem mutatnak ki kellő ellenanyagot a szervezetében, a háziorvosoknak pedig megkezdték az első jutalmak kiutalását a hétvégi és ünnepnapi oltások után.