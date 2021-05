Bod Péter Ákos: mit üzen a magyar konvergenciaprogram?

Lassan a múlt homálya fedi, hogy miért készítenek konvergenciaprogramot az Európai Unió azon országai, amelyek még nem csatlakoztak az euróövezethez. A magyar konvergenciaprogramban nem találunk választ a dokumentum eredeti céljára, azonban kiderül belőle, hogy a költségvetési hiány csak lassan csökken. Milyen következtetéseket vonhatunk le a programból?

A Pénzügyminisztérium a minap tette közzé a 2021-2025-ös időszakra szóló konvergenciaprogramot, mint ahogy a többi tagország is beküldte, vagy a napokban küldi az Európai Bizottságnak az aktualizált stabilitási illetve konvergencia-programját. Mielőtt a magyar dokumentumot szemrevételeznénk, talán nem felesleges felidézni a programok készítésének eredetét és létokát. Az euróövezet tagországai kötelezték magukat stabilitási program összeállítására, az eurózónán kívüliek pedig konvergenciaprogramot nyújtanak be. A magyar, a lengyel, vagy a svéd kormány ennek megfelelően az utóbbi név alatt, a szlovén vagy szlovák kormány viszont stabilitási program néven publikálja a dokumentumát. Szlovákia a 2007-2010-es időszakra még konvergenciaprogramot készített, a 2008-2012-es évekre viszont már a stabilitási jelzővel ellátott nemzeti beszámolót tett közzé, hiszen a 2008-ban meghozott döntések nyomán 2009 januárjától tagja lett az euró-övezetnek.

Ha az olvasó azt kérdezi, hogy Magyarország mikor készít stabilitási programot, a PM által most összeállított konvergenciaprogram megvalósulása esetén az őszinte válasz: nem ebben az évtizedben.

De ezzel előre szaladtunk. Stabilitás, konvergencia: a név ugyan különbözik, a programok tartalma viszont sokban hasonló. Az utóbbi annyiban több és más, hogy benne ki kell fejteni a (nemzeti) monetáris politika eszközeinek és céljainak várható alakulását is, míg az euróövezeti tagok az Európai Központi Bank keretei között alakítják a monetáris politikát, így a programjukban az nem szerepel, főleg költségvetési, jövedelempolitikai és szerkezeti ügyekről van szó.

Hiánypálya

Tartalmilag azonban mindkét országcsoport esetében a lényeg annak bemutatása a Bizottság, valamint a többi ország pénzügyminiszteréből álló Tanács számára, hogy az illető ország milyen gazdasági pályán halad középtávon, valamint a stabilitási és növekedési egyezmény 3 százalékos deficithatárértéken belül marad-e, illetve a középtávú költségvetési célok (medium-term budgetary objectives, MTO) szerinti 1 százalékos hiányértéket eléri-e.

Ezek a célértékek most a járvány okozta válság miatt messzebb kerültek, sőt az uniós döntéshozók felfüggesztették a szokásos időkre kalibrált hiányszabályokat. Erre hivatkozik is a magyar kormány, amikor a 2022-es költségvetési tervezetbe 5,9 százalékos hiányt állított be: „megengedik az uniós szabályok”. A nagyobb játéktérrel mások is élnek. Például a most közzétett lengyel konvergenciaprogramban, amely a 2021-2024-es időtávra szól, az államháztartási hiány a 2020-as meglehetősen nagy, 7 százalékos értékről a program értelmében csak 2023-ra tér vissza a 3 százalék közelébe, 2024-ben mérséklődik 2,5 százalékra. Egyben a GDP-arányos bruttó államadósság is visszatér 2024-re az 58 százalék alá. Ezzel Lengyelországra ismét teljesülne, ha minden jól alakul, az euró átvételének két kulcsmutatója, a jól ismert maastrichti 3%-os és 60 %-os határérték.

Ehhez mérendő hozzá a magyar dokumentum, amely a 2021-2025-ös távot fogja át. Aligha azért hosszabb a bemutatott időintervallum, mert Budapesten messzebbre látnának a tervezők, mint Varsóban. Nem tévedünk sokat, ha feltesszük: 2025 azért lett záróév, mert a nálunk papírra vetett adatok szerint akkor ér le a 3 százalékos hiányérték alá a mutatószám.

A magyar költségvetési pálya fő mutatói a konvergenciaprogram szerint 2020 2021 2022 2023 2024 2025 GDP növekedés (%) -5 4,3 5,2 4,1 4 4,2 A kormányzati szektor egyenlege (a GDP %-a) -8,1 -7,5 -5,9 -3,9 -3 -2 Strukturális egyenleg (a GDP %-a) -6 -6,3 -5,5 -3,8 -2,9 -2 Bruttó adósságráta (a GDP %-a) 80,4 79,9 79,3 77,5 75,7 73,1 Forrás: a 2021-es konvergenciaprogram



Eurócsatlakozás

Már lassan a múlt homálya fedi, ezért idézzük fel a szóhasználat mögötti eredeti logikát. Amikor megalkották a stabilitási és növekedési egyezményt, az volt a közfelfogás unió-szerte, hogy a közös valuta használatára már felkészült, arra érett, és így az euróövezetbe belépő tagállamoknak csak a további stabilitásukat kell bemutatniuk: készítsenek hát stabilitási jelentést. Ezzel szemben az eurót még – felkészültségük hiányosságai miatt – nem használóknak konvergálniuk kell az eurózóna országaihoz; ebbéli erőfeszítéseik bemutatásának keretéül szolgálnak a konvergencia-jelentések.

Mindez még a 2008-as pénzügyi válság előtti lendületes évtized világképe. Akkor az volt az uralkodó felfogás, hogy a tagország, amelyiknek a pénzügyi mutatói több év erőfeszítései nyomán kellően közel jutottak a magországokéhoz, azaz már megfelelnek a maastrichti ismérveknek, jól felfogott anyagi érdekből csatlakozni fog a közös fizetőeszközt használó többséghez. (A britek és a dánok sajátos kivételnek tekintendők).

Erre a közhelyszerű igazságra azonban rácáfolt az élet. A válság után jó ideig széttartottak a pénzügyi folyamatok az EU-n belül, és az euróövezetben is feszültségek léptek fel. De ami még lényegesebb, az övezeten kívül több országban meggyengült az euró átvételének kormányzati szándéka. Így azután most olyan országok adnak be konvergenciaprogramot, amelyek, mint Horvátország, Bulgária, valóban belátható időn belül át akarják venni az eurót, ugyanakkor köztük van Lengyelország, amelynek a kormány eléggé kétértelműen szokott szólni az euróra való áttérésről, vagy Magyarország, amelynek nemcsak céldátuma nincs másfél évtizede, de a jelenlegi kormány nem mutat szándékot a belépési kötelezettség teljesítésére.

A magyar konvergenciaprogram tehát csak nevében az, hiszen még említés szintjén sem szerepel benne az a gazdaságpolitikai ügy, amelytől a nevét kapta a dokumentum.

Potenciális GDP

Ami a tartalmi ügyeket illeti: a módosítás alatt álló 2021-es költségvetésünk és a beterjesztett 2022-es költségvetési törvény egyértelműen jelzi a jelenlegi gazdaságpolitika karakterét: jelentős eladósodást vállal az állam. Míg 2020-ban, a járvány kitörésének évében elkerülhetetlen és javallott is volt az államháztartási hiány elengedése, 2021-től növekedési pályán van minden európai ország, hazánk is, így a laza költségvetés már politikai döntés kérdése. Igaz, a tényleges output-szint (kibocsátási szint) még a remélt idei növekedési ütem mellett is elmarad a potenciális kibocsátás becsült szintjétől, azaz negatív az output-rés. Ilyenkor bizonyos költségvetési (és monetáris) rásegítés indokolt, noha kisebb mértékben, mint válságévben, amikor zuhan a GDP.

Egy gazdaság potenciális GDP-mértékét csak becsülni lehet: e becsléstől függ, hogy mekkorára jön ki a strukturális hiány. A magyar adatok szerint a módosított idei költségvetési egyenleg (mínusz 7,5 %) nominálisan ugyan kisebb, mint a 2020-as 8,1%, valójában viszont a gazdasági ciklus állapotát is beszámítva a strukturális hiány mértéke az idén nagyobb lesz (6,3%), mint a tavalyi (6%).

És bizony a 2022-es évre is csaknem ekkora arányú strukturális hiányt (a GDP 5,5 %-át) tervezi be a kormány. Nyilván nem függetlenül attól, hogy 2022 választási év.

A magyar program szerint a kormányzati hiány és a strukturális hiány mutatói majd csak 2023-ban fognak érezhetően mérséklődni. Akkor csökken érdemben a bruttó államadósság GDP-arányos rátája is; idén és jövőre a pénzügyi kormányzat csupán kozmetikai javulást állított be a konvergencia-programba (éppen csak annyit, hogy eleget tegyen a stabilitási törvénybe foglalt jogi kötelezettségnek, és ezzel elnyerje a Költségvetési Tanács jóváhagyását).

Komoly kérdések

A bemutatott nemzetgazdasági pálya egy sor komoly kérdést vet fel. Már az a tény, hogy 2022 utánra tolja el a járvány-okozta költségvetési romlás érdemi korrigálását, előrevetíti az uniós intézményekkel való konfliktust, hacsak nem szorul be több más tagország is a határértéket bőven meghaladó hiányhelyzetbe. Ekkorára duzzadt adósság mellett elvileg felmerülhetne a finanszírozhatóság kérdése is, különösen a már megindult nemzetközi kamatemelkedés ismeretében.

Ez utóbbi mégsem látszik komoly ügynek, ha megvalósul a konvergencia-programban előrevetített rendkívüli mértékű uniós támogatás. Valóban, a kohéziós és agrárpolitika pénzek révén, valamint beszámítva a NextGenerationEU (NGEU)-ból ránk jutó 8,5 milliárd eurót, a 2021-2027-es időszakban 40 milliárd eurót meghaladó támogatást kaphat hazánk. Ez pedig a PM kalkulációja szerint a következő hét esztendőben évi átlagban a GDP 3,4%-ára rúg. Az NGEU kedvezményes hitelének felvételével a dokumentum nem számol, összhangban az április végi hirtelen kormányzati irányváltással.

A rengeteg külső forrás nyilván hajtja a gazdasági növekedést, és jótékonyan hat a külső finanszírozás ügyére is. Ugyanakkor a lehívás és a felhasználás jogi, intézményi, politikai és egyéb kockázataira tekintettel a dokumentumba írt összeget és az arra is épülő növekedési pályát felső becslésnek gondolom.

Ezekkel a kockázatokkal a konvergenciaprogram nem különösebben foglalkozik. Egészében véve is optimista, a jó híreket kidomborító, a sikereket soroló anyag, mintha alapvetően a hazai közvéleményre kívánna hatni. Az optimizmus persze jobb, mint az ellentettje, noha amikor a válságkezelési támogatásból való részesedés az egyik fő témája az uniós egyeztetéseknek, nem taktikus a magyar foglalkoztatási helyzet kiváló alakulását, növekedési képességünk rendkívüliségét fejtegetni.

Beruházások

Említésre méltó, hogy a magyar adatok az uniós élvonalába tartoznak egy érdekes vonatkozásban. Ez az állami beruházások rátája (2020). A dokumentum lelkes hangon értékeli a magyar adatot: „a megelőző évhez hasonlóan a dobogó legfelső fokán szerepel mind a régiós országok körében, mind EU-s összevetésben, ráadásul közel kétszerese a 3,3%-os uniós átlagnak.”

A korábbi évek elég gyenge beruházási aktivitása után valóban komoly javulásnak számít az invesztíció nekilendülése. De hogy annak jelentős részét az állam beruházási tevékenysége tegye ki, pláne az uniós országok átlagának kétszeresével; nos, ez a helyzet többféleképpen is értékelhető. A fejlettségünkhöz képesti nagy állami újraelosztással, a vállalatok állami támogatásának komoly mértékével, és másfelől a korrupciós veszélyek, transzparencia-hiányok jelenlétével együtt ezt az adatot tekinthetjük egy állam-centrikus működési modell felé való elmozdulás újabb adalékának. Ha úgy tetszik: divergenciának.

