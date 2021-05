Gulyás Gergely elmondta, mikor mehet koncertre, étterembe, aki nem oltatja be magát

A külföldi igazolásoknak nincs jelenleg egységes rendje, ezért nem fogadjuk el a külföldön beadott oltásokat. Ahol megkötjük a kétoldalú megállapodásokat, ott elfogadjuk a külföldi igazolást - mondja Gulyás Gergely. Egyelőre védettségi igazolást azoknak tudunk adni, akiket Magyarországon oltunk be. Most megnyitjuk a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező külföldiek számára az oltást, így ők is kaphatnak igazolást.