Öt látványos ábra arról, hogy hogyan áll most a koronavírus-járvány a világban

A világ legtöbb részén most visszaszorulóban van a koronavírus-járvány, kivétel ez alól például néhány távol-keleti ország, illetve a drasztikus kivétel India. A napi 800 ezer új igazolt fertőzött közel felét Indiában regisztrálják mostanában és a tényleges számok az ország méretei miatt is valószínűleg sokkal magasabbak. Öt látványos ábrával foglaljuk össze az aktuális járványhelyzetet és csak néhány egyedi országot mutatunk be, inkább az egyes térségekre koncentrálunk az átfogó folyamatok megragadása érdekében.