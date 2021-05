Új kutatások szerint a Pfizer-BioNTech vakcina kiemelkedően hatékony a mutációkkal szemben

MTI Cikk mentése Megosztás

Két, csütörtökön közzétett tanulmány is azt állapította meg, hogy a Pfizer amerikai, és a BioNTech német gyógyszeripari vállalatok által közösen kifejlesztett koronavírus elleni vakcina kiemelkedően hatékony a vírus fertőzőbb mutációi ellen is - számolt be róla csütörtökön az amerikai sajtó.