Vigyázz! Több módon is ráfaraghatsz, ha az első oltás után a másodikat kihagyod

Már a kormány előtt van az az előterjesztés, amely kimondaná, hogy az első oltás után kipostázott védettségi igazolvány érvényességét veszti, ha valaki nem adatja be magának a második oltást – jelezte a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ennek technikai megvalósítása például megtörténhet úgy is, hogy az igazolvány QR-kódján keresztül elérhető EESZT-s visszaigazolásnál átírják a kártya érvényességi dátumát, igaz ez csak akkor derülne ki, hogy egy vendéglátó hely, vagy szálloda valóban használ QR-kód olvasót (egy repülőgéptársaság, vagy a MÁV biztosan kiszúrná), a technikai megvalósításnál azonban sokkal fontosabb egészségügyi-praktikus okai is vannak annak, hogy miért érdemes felvenni a második oltást – foglalja össze a hvg.hu.

Nyilván lehetnek olyanok, akik egészségügyi-családi-időponti okok miatt nem veszik fel (egyelőre) a második oltást, vagy a mellékhatások miatt ódzkodnak, de olyanok is lehetnek közöttük, akik csak azért vették fel az első oltást, hogy utána 8 napon belül hozzájussanak a védettségi igazolványhoz, és azt felmutatva igénybe vehessenek szolgáltatásokat, elmehessenek eseményekre, miközben valójában még nem is védettek.

Ezt a problémát a kormány a jelek szerint felismerte és ezért a lap kérdésére Gulyás Gergely jelezte a részletek kibontása nélkül, hogy van már egy előterjesztés, és a cikk össze is foglalja, hogy miért is fontos, hogy mindenki felvegye a második oltást is (egyelőre a Janssen vakcinája az egyetlen, ami egydózisos). A legfontosabb az, hogy a gyártók által ígért 80-90% körüli védettségi szintet csak a második oltás utánra lehet elérni és csak látszólag kicsi a különbség az első és második oltás utáni védettségi szint között, de valójában

a második oltás után akár tízszeresére is ugorhat a szervezetben lévő antitestek számít és a második oltás sok esetben sejtes immunitást is kialakít, sőt a mutációk ellen is jobban véd.

A lap utal rá amerikai példák alapján, hogy ott az első oltásukat felvevő emberek 8 százaléka, vagyis 5 millió ember nem kérte a második Pfizer- vagy Moderna-dózisát és a legtöbben a mellékhatásoktól tartottak, mások pedig úgy hitték, bőven elég nekik az első dózis nyújtotta védelem is (olyanok is akadnak, akik elköltöztek, vagy nem tudták lefoglalni a második időpontot). Ezek miatt az Egyesült Államok több szövetségi államában már kampányokat is indítottak azok számára, akik nem akarnak vagy tudnak elmenni a második oltásra.

Mivel itthon a kormány újabb 16 milliárdos kampányt indít az oltások népszerűsítésére, ennek egyik üzenete akár az is lehet majd, hogy akik már felvették az első oltásukat, mindenképpen kérjék a másodikat is (különben a fenti technikai megoldással a kártyájuk is érvényét veszíti az egészségügyi következmények mellett).

Nagyon fontos a lap által idézett kutató, a Pennsylvania Egyetem professzora, Paul Offit üzenete, miszerint:

Az mRNS oltások második dózisa körülbelül tízszeresére növeli a vírust semlegesítő antitesteket a szervezetben az első dózishoz képest. Ráadásul a második dózis után a sejtes immunitás is kialakul, ami nemcsak hosszabb távú védelmet nyújt, hanem a különböző variánsok ellen is jobban véd.

Az amerikai járványügy „feje”, Anthony Fauci szerint a csak egy dózist megkapókra főleg a mutációk jelenthetnek veszélyt, ezek ugyanis kikerülhetik az első körben kialakult antitesteket.

Címlapkép forrása: Getty Images