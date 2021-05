1,8 milliárd adag Pfizer-vakcináról szóló szerződést hagyott jóvá az Európai Bizottság

Ursula von der Leyen közölte: a szerződés

900 millió adag koronavírus elleni oltóanyag szállítását írja elő további 900 millió dózis későbbi megvásárlásának lehetőségével.

A Pfizer/BioNTech vállalatokkal létrejött újabb, harmadik szállítását írja elő 2022-ben és 2023-ban. Az Európai Bizottság más gyógyszergyártókkal is tervezi további szerződések megkötését - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

Happy to announce that has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with for 2021-2023. Other contracts and other vaccine technologies will follow. @EU_Commission