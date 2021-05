Koronavírus: ellentmondások a fiatalok oltása körül

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalása szerint az időseknél is hatásos a koronavírus elleni Sinopharm-vakcina - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szombaton Facebook-oldalán. Menczer Tamás a videóban azt mondta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalásában nem javasolja felső korhatár bevezetését a vakcina alkalmazását illetően, mivel a rendelkezésre álló adatok szerint nincs arra jel, hogy eltérő hatás lenne fiatalabbak és idősebbek esetében. (MTI)