Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a szombat reggeli adatok

Lecsengőben van a járvány harmadik hulláma, amit talán az jelez a legjobban, hogy az elmúlt egy hétben napi átlagban 1324 új fertőzést regisztráltak, egy héttel ezelőtt még ez 2016 volt. Igaz, a mai 1376 új eset felett van a heti átlagnak, de a héten belül szokásos ingadozásnak ez megfelel: az egy héttel ezelőtti 1951-hez képest csökkent az esetszám.

Örvendetes, hogy már a halálesetek száma is egyértelmű negatív trendet mutat. Egy hete még 183, most viszont 115 az elmúlt hét nap haláleseteinek az átlaga. A mostani 101 haláleset pedig ennél alacsonyabb.

Ugyancsak jó hír, hogy a kórházban ápoltak száma 30%-kal, a lélegeztetőgépen lévőké 32%-kal csökkent egy hét alatt, igaz, mindkét adathoz, különösen utóbbihoz sajnos a halálozások is hozzájárultak. Ugyanakkor a számok azt jelzik, az újonnan súlyos állapotba kerülő betegek száma is csökken.

Már több mint 4,8 millióan regisztráltak oltásra és 80%-uk meg is kapta azt. Az online időpontfoglalóban Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat lehet jelenleg foglalni. Éjfélkor lezárult a 16-18 évesek regisztrációja a jövő heti oltáshoz, számukra is napokon belül megnyílik az online időpontfoglaló, amelyről külön tájékoztatást fogunk adni. Éjjel újabb 1,2 millió adag Sinopharm vakcina érkezett. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken hivatalosan is jóváhagyta a Sinopharm vakcina vészhelyzeti alkalmazását - hívták fel a figyelmet.

A mintavételek számát a 9:18-as állapot szerint egyelőre nem frissítették a kormányzati portálon. Az elmúlt egy hét esetszámai azt mutatják, hogy 100 ezer főre vetítve jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Baranya megyében terjed még a leginkább a járvány, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megyében viszont a legkevésbé.

Címlapkép: Getty Images