Új jövőt áraz a kötvénypiac - Mutatjuk, hogyan kereshetsz rajta pénzt

Már az amerikai jegybanki kamatdöntés közben furcsa volt, hogy olyan helyzetben kezd agresszív kamatcsökkentésbe, amikor a növekedésre optimistább, az inflációra pedig pesszimistább lett. Most viszont már a kötvénypiac és a dollár is jelezte, hogy itt valami nem lesz rendben. A jó hír viszont az, hogy a gazdaságpolitikai hibákból lehet profitálni. Mi pedig meg is mutatjuk, hogyan.

Közel egy év után a múlt héten ismét kamatot csökkentett az amerikai jegybank, és úgy tűnik, hogy akár az októberi és a decemberi ülésen is ugyanez történhet. Mindenki örül, viszont egyesek szerint bőven akadnak kockázatok.

Van, aki a túl erős gazdaságot, más a bizonytalanságot emeli ki, de például a Fed legújabb tagja szerint idén háromszor 50 bázisponttal kellene csökkenteni a kamatokat. Látszik, hogy mindenkinek megvan a véleménye a témáról.

Eközben viszont az amerikai kötvénypiac és a dollár nagyon furcsán kezdett viselkedni, amiből egy érdekes befektetési kép rajzolódik ki. Megmutatjuk, milyen jövőt áraz most a piac, és azt is, hova érdemes ilyenkor tenni a pénzt.