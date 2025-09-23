Új jövőt áraz a kötvénypiac - Mutatjuk, hogyan kereshetsz rajta pénzt

Közel egy év után a múlt héten ismét kamatot csökkentett az amerikai jegybank, és úgy tűnik, hogy akár az októberi és a decemberi ülésen is ugyanez történhet. Mindenki örül, viszont egyesek szerint bőven akadnak kockázatok.
Van, aki a túl erős gazdaságot, más a bizonytalanságot emeli ki, de például a Fed legújabb tagja szerint idén háromszor 50 bázisponttal kellene csökkenteni a kamatokat. Látszik, hogy mindenkinek megvan a véleménye a témáról.
Eközben viszont az amerikai kötvénypiac és a dollár nagyon furcsán kezdett viselkedni, amiből egy érdekes befektetési kép rajzolódik ki. Megmutatjuk, milyen jövőt áraz most a piac, és azt is, hova érdemes ilyenkor tenni a pénzt.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés