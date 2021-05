Bevallotta a Fed döntéshozója, mi kellene a szigorításhoz

A foglalkoztatásban és az inflációban is további emelkedésre lenne szükség ahhoz, hogy változtassak jelenlegi alapállásomon – mondta hétfőn a CNBC-nek Charles Evans, a chicagói Fed elnöke. Az amerikai jegybank Nyíltpiaci Bizottságának (FOMC) tagja végre számszerű értékekről is beszélt: ő személy szerint nem bánná, ha átmenetileg 2,5% fölé emelkedne az infláció Amerikában.

További jelentős javulásra van szükség a munkaerőpiacon, illetve az inflációnak is emelkednie kellene ahhoz, hogy megváltozzon alapállása a monetáris politikával kapcsolatban – mondta Charles Evans. Ebben önmagában nem is lenne újdonság, a Fed többi vezetője is azt hangsúlyozta az utóbbi hónapokban, hogy még mindig közel 10 millióval kevesebben dolgoznak Amerikában, mint a válság előtt. Azóta pénteken megjelent egy kifejezetten gyenge áprilisi foglalkoztatási adat, mely Evans reményei szerint csak átmeneti, azt emelte ki, hogy a gazdaság újraindításának elkerülhetetlenül vannak olyan követkeményei, hogy megjelenik egy-egy gyengébb adat.

Az inflációval kapcsolatban még óvatosabb a Fed: a jegybank tavaly nyáron jelentette be, hogy rugalmasan kezeli a 2%-os célját, majd idén tavasszal eddig Jerome Powell elnök arról beszélt, hogy az elmúlt évek alacsony inflációja után most átmenetileg és kismértékben a cél fölé emelkedhet a drágulás üteme. Azt azonban egyelőre nem tudni, mit jelent az átmenetileg és a kismértékben. Utóbbi fogalmat most Evans annyiban pontosította, hogy őt személy szerint nem aggasztaná, ha 2,5% fölé emelkedne az infláció amíg az összehangban van a Fed rugalmas célkövetésével és nem lesz tartós.

Valószínűleg a következő hónapok legfontosabb kérdése az lesz, mit gondolnak átmenetinek és kismértékűnek az FOMC tagjai. Ha úgy érzik, hogy eljött az idő, akkor sem kell rögtön kamatemelésre számítani, első lépésben a jelenlegi 120 milliárd dolláros havi eszközvásárlási keretet foghatják vissza, majd a lejáró állampapírokat és jelzálogleveleket nem fektethetik be újra, és csak utána nyúlhatnak az alapkamathoz.

Címlapkép: Shutterstock