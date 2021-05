Nyilvánosan bírálta a német külügyminiszter a magyar kormányt a hongkongi döntése miatt

Egyedül a magyar kormány blokkolta második nekifutásra is annak a felpuhított szövegnek az elfogadását az uniós külügyminiszterek hétfői brüsszeli tanácskozásán, amelyben a tagállamok egyhangúan elítélték volna a kínai állam Hongkonggal szembeni fellépését és emiatt szokatlanul nyílt bírálatot fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben a német külügyminiszter.

Heiko Maas azt mondta, hogy a magyar kormány álláspontja a tartalmát tekintve „teljességgel érthetetlen”, és árt az egységes uniós fellépésnek, ami hasznos lenne az EU-nak és emberi jogi szempontból is indokolt lenne – írja a Politico.

Arról már múlt héten írtunk, hogy első nekifutásra is csak a magyar kormány képviselője blokkolta az uniós elítélő szöveg elfogadását, ami miatt felpuhították a szöveget, de még ez sem nyerte el a magyar kormány támogatását (a német parlamentben pedig az ilyen és hasonló lépések megakadályozására felvetettek egy új szavazási módot az uniós külügyi kérdésekben az egyhangúság helyett).

Az, hogy a magyar kormány még a felvizezett uniós elítélő szöveget is blokkolni fogja, nem tegnap vált ismertté, mert már a múlt szerdai uniós nagyköveti értekezleten is foglalkoztak vele, és már akkor látszott, hogy a magyar kormány hajthatatlan. Ezért a tegnapi külügyminiszteri értekezleten már nem is tárgyalták a kínai elítélő nyilatkozat szövegét, hiszen úgysem jött volna össze az egyhangú támogatás.

A lap megjegyzi, hogy az elítélő nyilatkozat két nekifutása közötti időben Orbán Viktor magyar kormányfő telefonon beszélt a kínai államfővel, Hszi Csinpinggel és a hivatalos beszámolók szerint a kínai fél nagyrabecsülését fejezte ki, amiért a magyar kormány baráti hozzáállást tanúsít felé. Éppen erre utalt Heiko Maas is, amikor a hétfői újabb magyar kvázi-vétó okára utalt, miszerint nagyon jó a viszony a magyar és a kínai kormány között, de közben olyan ügyekben, amikor az EU szankciókkal sújtott kínai tisztvégviselőket, amire válaszul Kína is visszaütött, így az EU leállította a befektetési megállapodás ratifikációját, fontos lenne egységes hangon üzenni – hangsúlyozta a Maas.

Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője a hétfői tanácskozás után arra utalt, hogy tesznek még egy kísérletet az egyhangú döntéshozatalra, és ha így sem sikerül, akkor „olyan döntést hoznak, ami nem tükrözi az egyhangúságot”.

A lap egyébként utal a magyar kormány álláspontjára is (amelyet minap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is hangsúlyozott már), miszerint az ilyen elítélő nyilatkozatok semmi mást nem tudnak elérni, csak a Kínával folytatott viszony romlását, és éppen ezért a magyar állandó képviselet azt jelezte a lapnak, hogy nincs változás a magyar álláspont ügyében továbbra sem.

Címlapkép forrása: Markus Schreiber - Pool / Getty Images