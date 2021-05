Okosút lesz az M2-esből

Okosút lesz az M2-es Dunakeszinél, dinamikus forgalomirányítási berendezéseket szerelnek majd fel a gyorsforgalmi út főváros közeli szakaszán, amelyekkel csökkenthetők a torlódások - írta a Magyar Nemzet keddi számában.

A kivitelezési tervek elkészítésére kiírt nyílt közbeszerzés már megjelent az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében, a tendernyertes feladata lesz az M2-esen az M0-s és Dunakeszi dél forgalmi csomópontja között a dinamikus forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges útépítési, vízépítési, forgalomtechnikai és egyéb kapcsolódó feladatok megtervezése.

A dinamikus forgalomirányítás lényege, hogy a távoli irányítóközpontban valós időben értesülnek az adott útszakasz forgalmi állapotáról, és a rendelkezésre álló eszközökkel igyekeznek beavatkozni az esetleges torlódások elkerülése érdekében - mondta a lapnak Borsos Attila, a győri Széchenyi Egyetem docense, aki a közutak tervezésének biztonsági hatásával és modellezési lehetőségeivel foglalkozik. Az érintett, Dunakeszi mellett elhaladó útszakaszon átjárás lehetséges másik, párhuzamos útvonal felé, ezért a forgalomirányítók változó jelzésképű táblák - valójában nagy méretű kijelzők - segítségével tudathatják a járművezetőkkel, hogy érdemes elkerülni ezt vagy azt az útirányt.

Nyugat-Európában működnek automatikus forgalomszabályozó rendszerek is, amelyek az úttest aszfaltrétegébe épített érzékelők segítségével mérik a forgalom sűrűségét, ami alapján módosítják az ajánlott haladási sebességet a kihelyezett változó jelzésképű táblákon. A gyorsforgalmi utak mentén Magyarországon is számos szakaszon működik már tesztüzemben a C-Roads szolgáltatás, amely a forgalmi irányítás üzeneteit nemcsak információs táblákon, hanem az arra képes járművek fedélzeti berendezésein is képes megjeleníteni - írta a lap.

