Koronavírus: nem lett gond a terasznyitásból, javul a magyar járványhelyzet

Újra 800 ezer alá csökkent az új koronavírusos megbetegedések száma világszerte, vagyis úgy tűnik, a világ túl van a mostani járványhullám csúcsán, azonban India helyzete továbbra is kritikus, miközben az olimpiának otthont adó Japánban terjed a járvány. Magyarországon a napi új fertőzöttek száma 905 fő, ami beleillik a járvány visszaszorulását mutató csökkenő trendbe. A pozitivitási ráta 6% alá csökkent, vagyis megközelítette a WHO 5%-os ajánlását. Ezen szint alatt lehetne arról beszélni, hogy kontroll alatt van a járvány. Müller Cecília tisztifőorvos is kedvező járványadatokról beszélt, nem lett baj a teraszok nyitásából, és azt is elárulta, hogy változik a várandós nők oltása