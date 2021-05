Koronavírus: végre kedvezőbb hírek érkeznek a világból, de egy új gócpont kezd kialakulni

Újra 800 ezer alá csökkent az új koronavírusos megbetegedések száma világszerte, vagyis úgy tűnik, a világ túl van a mostani járványhullám csúcsán, azonban India helyzete továbbra is kritikus, miközben az olimpiának otthont adó Japánban terjed a járvány.

Úgy tűnik, hogy a világon csökkenésnek indult a napi új koronavírus-fertőzöttek száma a Johns Hopkins Egyetem friss adatai alapján. Az új fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga mostanra stabil csökkenést mutat, így újra visszatértek a 800 ezer alatti számok. Ez azonban továbbra is kifejezetten gyors vírusterjedésnek számít, amiben nagy szerepet játszik, hogy Indiában elszabadult a járvány az elmúlt hetekben.

A korábbi nagy gócpontok közül továbbra is India helyzete látszik veszélyesnek, ahonnan egy új mutáció is terjedésnek indult a világon. A világ 44 országában azonosították eddig a koronavírus Indiában felfedezett változatát, a kutatások első eredménye szerint az emberi immunrendszer kevésbé képes reagálni erre a mutációra, amelyet a WHO aggasztónak nevezett a napokban.

Ami a kelet-ázsiai helyzetet illeti, éppen az olimpiát szervező Japán helyzete kezd kedvezőtlenné válni. Az új esetek száma növekvő trendbe került. Nem csoda, hogy a koronavírus-járvány miatt a japánok kétharmada nem szeretné, ha idén nyáron megrendeznék a tavalyról elhalasztott tokiói olimpiát.

