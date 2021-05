Nagyon hatékonynak bizonyult a kínai Sinovac vakcina a valós életben

Az indonéz egészségügyi dolgozók 96%-át megvédte a kínai Sinovac vakcina a kórházba kerüléstől – írja a valós életben végzett tesztek alapján a Bloomberg.

Indonéziában 25 374 egészségügyi dolgozót figyeltek meg 28 napon keresztül, miután megkapták a második oltást is a Sinovac vakcinából, és azt találták, hogy a vakcina 100%-ban megvédte őket a halálozástól, 96%-ban pedig a kórházba kerüléstől már a második oltást követő 7. naptól.

Az eredményekről az indonéz egészségügyi miniszter beszélt egy interjúban, amelyben azt is elárulta, hogy az egészségügyi dolgozókat február végéig figyelték meg. A miniszter hozzátette, hogy a dolgozók 94%-át a vakcina magától a koronavírus-fertőzéstől is megvédte, ami egyébként sokkal jobbnak tűnő eredmény, mint amit korábban közöltek a vakcinával kapcsolatban. Azt azonban nem tudni, hogy a koronavírus minden variánsa ellen hatékony-e a Sinovac, de az egészségügyi miniszter szerint Indonéziában eddig nem volt nagyobb, különféle variánsok okozta nagyobb hullám, ami miatt aggódni kellene.

Az indonéz eredmények alapján a vakcina a való életben sokkal hatásosabbnak tűnik, mint a klinikai teszteken, mivel a Brazíliában végzett nagy szabású klinikai tesztek hármas fázisában a vakcina hatékonysága alig haladta meg az 50%-ot.

A Sinovac cég szóvivője az indonéz adatok kapcsán csak annyit mondott, hogy a cég addig nem tudja kommentálni az eredményeket, amíg nem kap a vizsgálatról több részletet.

A Sinovac CoronaVac nevű vakcináját a világ számos országában használják, de a lap megjegyzi, hogy a vakcina valós életben tapasztalt hatékonyságához az is kell, hogy a lakosság nagyobb része már be legyen oltva. A valós életben elvégzett tanulmányok is olyan közösségben élő embereket figyeltek meg, ahol szinte 100%-ban be voltak oltva az emberek. A vakcinázottság lassú haladása miatt azonban nem valószínű, hogy a feltörekvő országok hamar el tudnának jutni ehhez az állapothoz.

Chilében például annak ellenére nem sikerült megállítani a koronavírus terjedését, hogy egyike azon országoknak, ahol lakosságarányosan a legtöbb embert beoltottak, egyébként a kínai vakcinával. Ehhez kapcsolódóan a Sinovac vezére azt mondta, hogy Chilében első körben az idősebb korosztályt oltották, és az oda kerülő 15 millió dózis 7 millió ember oltására volt elegendő, ami az ország lakosságának nagyjából 36%-a.

Így szerinte érthető, hogy felfutó esetszámokat látni, mivel a fiatalok társasági élete aktív, annak ellenére, hogy nincsenek beoltva. Hozzátette azt is, hogy azon idős emberek körében, akiket Chilében beoltottak a CoronaVaccal, a vakcina 89%-ban hatékonynak bizonyult a súlyos betegségek megelőzésében.

