Amerika könnyíthet - még mindig felelőtlenség a maszkviselés eltörlése?

Csütörtökön tette közzé, ahogy az AP beharangozta, az Amerikai Járványügyi Hivatal az útmutatását, amely szerint a teljesen beoltott embereknek nem kell viselniük maszkot kültéren, illetve, amely lehetővé teszi a védettek számára a maszk viselésének mellőzését beltéri helyszíneken is, ezzel lényegében az emberek élete visszatérhet a normális kerékvágásba. Magyarországon indokolt vagy felelőtlenség lenne a maszkviselési szabályok eltörlése?

A CDC tájékoztatása szerint a teljesen beoltott embereknek a legtöbb helyen már távolságot sem kell tartaniuk. Ezekkel az enyhítéssel akarják felhívni a figyelmet azokra az előnyökre, amely azoknak jár, akik a második oltást követően két héttel védetté válnak - számolt be erről csütörtök este a Reuters.

Az útmutató nagy lépés a pandémiát megelőző életbe való visszatérés felé, de a hivatal továbbra is azt ajánlja, hogy az oltott emberek viseljenek maszkot repülőgépeken és vonatokon, valamint a repülőtereken, a tranzitállomásokon, a tömegközlekedésben, valamint kórházakban és az orvosi rendelőkben.

Ugyanakkor a CDC azt is mondja, hogy a teljesen beoltott embereknek továbbra is maszkot kell viselniük, ha azt a szövetségi, állami, helyi törvények előírják, és be kell tartaniuk a vállalkozások előírásait és a munkahelyi útmutatásokat is.

Mi még inkább ne húzgáljuk az oroszlán bajszát!

Még semmiképp sem indokolt a kötelező szabadtéri maszkviselésre vonatkozó szabályok eltörlése - mondta Duda Ernő virológus, aki szerint ha még néhány hétig képesek vagyunk betartani a szabályokat, akkor jó esély van arra, hogy annyira csillapodik a járvány terjedése, és ezzel párhuzamosan megnő a védettek aránya, amely mellett már vállalható kockázat a köztéri maszkviselés mellőzése.

Duda Ernő a kötelező maszkviselés eltörlését nem tartja indokoltnak, még akkor sem, ha a zárt helyek összehasonlíthatatlanul veszélyesebbek, hiszen szabadtéren nemcsak a népsűrűség ritkább, hanem a levegő is mozog – nyilatkozta a Szeretlek Magyarországnak, megjegyezve, hogy a vírus meleg és száraz időben kevésbé terjed, azonban hűvösebb időjárás esetén ez a tendencia azonnal fordul.

A virológus szerint május végére érhetjük el ideális esetben azt, hogy a lakosság fele valamilyen módon védetté váljon. Emellett az is fontos feltétel, hogy a 300 alá mérséklődjön a regisztrált új fertőzöttek száma és a teszteknek is csak a 3-5 százaléka legyen pozitív, utóbbi a WHO ajánlása a Magyarországhoz hasonló méretű országok esetén. Duda Ernő ezek teljesülése kellene ahhoz, hogy a szabadtéri maszkviselést el lehessen törölni.

Más a helyzet beltéren, hiszen ott nagyobb a kockázata a vírus továbbadásának, így a cikk szerint a korlátozást csak a járvány végével lehet feloldani. Eszerint nyáron még valószínűleg kötelező lesz a maszk, ugyanakkor a lakosság oltási hajlandóságától függően az is előfordulhat, hogy egészen év végéig érvényben marad a szabály.

