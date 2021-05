Mindjárt megtudjuk az oltási terv és a nyitás további információit

Amint szerdai elemzésünkben rámutattunk: drasztikusan eltért a magyar oltási pálya attól, mint amit még két hete is vázolt a Kormányinfón Gulyás Gergely, amikor május közepére elérhetőnek mondta az 5 millió elsőre beoltottat. A ma reggeli adat szerint 4,42 milliónál járunk és közben volt egy laza eleganciával javított második oltásos adat (14 ezerrel csökkent a friss adat a tegnapihoz képest) és a keddi szállítások után éppen ma reggel hirdetett újabb oltási kampányt az oltási központ, amelynek keretében 144 ezren kapnak SMS-t olyanok, akik már korábban regisztráltak, de most Pfizer-oltóanyaghoz is hozzáájuthatnak. Ez a kör, illetve a 90 ezres 16-18 éves korosztály (akik a hétvégéig érvényes regisztráltak) együtt bőven 4,6 millió fő fölé tolják majd pár napon belül az elsőre beoltottak számát és így egyre közelebb járunk az 5 milliós határhoz. Ezzel együtt is azt mondta ma Gulyás (amit mi is vázoltunk a tegnapi elemzésben), hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött: nincs elég beoltott ahhoz, hogy tovább lazítsanak a járvány miatti korlátozásokon és mivel az 5 millió beoltott május végén lehet meg, így addig várni kell az újabb nyitásra.