Itt a legfrissebb jelzés - Nagy pénzt lehet keresni, ha erre figyelsz!

Nagy Viktor 2025. július 07. 17:00

Bár idén a részvénypiacok élmezőnyében főleg a közép-európai és vezető európai tőzsdék szerepelnek, az amerikai piac eddig visszafogottabban teljesített. Most azonban egy olyan technikai alakzat rajzolódott ki a vezető amerikai index grafikonján, amely a múltban többször is látványos ralit vetített előre. A kérdés, hogy ezúttal is beindulhat-e a nagy menetelés – vagy inkább óvatosságra int a túlvettség és a korábbi tapasztalatok?