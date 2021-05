Nagyot javított gyenge évkezdete után az építőipar

Márciusban az építőipari termelés volumene 11,5%-kal haladta meg az előző havi szintet. Ezzel az ágazat egy nagy cikkcakkal korrigálta a februári visszaesését. Így az emelkedő trend nem tört meg, ám a koronavírusa-válság előtti csúcsokat az építőipar még nem érte el.

A februári visszaesést követő márciusi nagy emelkedés után a termelés alakulása a következőképpen néz ki:

Jó látható, hogy a friss adat megerősíti tavaly tavaszi mélypontról elinduló emelkedő trendet, még ha az utóbbi hónapok meglehetősen cikkcakkosra sikerültek is. A növekedést elsősorban az épületek építése húzza, az egyéb építmények körében lassabb a dinamika. Ahogy az állami beruházási költekezés megindul, valószínű, hogy utóbbi főcsoportban is magasabb növekedést látunk majd. Az ágazat kilátásai ugyanis nem rosszak, a beruházások folyamatosan növekvő keresletet biztosítanak, az uniós források meglódulása az állami költségvetés oldaláról is élénkülést hozhat.

Ezt a rendelési adatok egyelőre csak visszafogottan jelzik. Bár az új rendelések éves alapon nagy növekedést mutatnak márciusban, ennek jelentős része a bázishatás eredménye: a tavaly márciusban kitörő koronavírus-válság visszavetette a szerződéskötési kedvet, így most nagyon alacsony az éves indexek viszonyítási alapja. Mindenesetre a megkötött új szerződések volumene 41,9, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 53,4, az egyéb építmények építésére vonatkozóké pedig 32,4%-kal haladta meg a 2020. márciusi bázist. 2021 márciusában elsősorban ipari épületekre, illetve vasútfejlesztésre kötöttek nagy értékű szerződéseket.

Ennél kicsit életszerűbb képet mutat a teljes rendelésállomány alakulása. Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 13,2%-kal magasabb volt a 2020. március véginél. A bázishatás itt is szerepet játszik a növekedésben, de a folyó áras forint adatokon is látszik, hogy a rendelések értéke elkezdett hízni a könyvekben:

