Ezek az országok nem várnak az EU-s védettségi igazolványra - Saját zöld útlevelük van

Miközben az EU-ban még mindig arról folyik a vita, hogy mikor és milyen adatokat tartalmazva induljon el az egységes zöld útlevél, sok tagország már saját kezébe vette az irányítást és védettségi igazolvány kiállításába kezdett a nyári utazások és egyes szolgáltatások igénybevételének megkönnyítésére. Nem Magyarország az egyetlen az EU-ban, ahol az igazolvány megléte szélesebb körű jogosítvánnyal ruházza fel a birtokosát, de sok országban csak az utazás megkönnyítését szolgálja, és vannak olyan tagállamok is, amelyek hallani sem akarnak oltásigazolásról és hozzá kapcsolódó többletjogokról.

Mikor jön és mire lesz jó az EU-s zöld útlevél?

Ahogyan arról korábbi cikkünkben írtunk, továbbra sincs konkrét döntés arról, hogy mikor is vezetnék be az EU-s digitális zöld útlevelet, viszont a hírek szerint az a cél, hogy legkésőbb június 21-re jogszabály legyen az EU-n belüli nyári utazást megkönnyítő vívmányról.

Az április végi hír szerint az Európai Parlament ahhoz akar ragaszkodni a tárgyalásokon, hogy az uniós igazolvány csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákat tartalmazza, azaz az egyéb vakcinákat nem (május végén azonban a Szputnyik V EMA-engedélye akár meg is érkezhet, hiszen március óta vizsgálja az EMA). Ha valóban csak az EMA által jóváhagyott vakcinákat tartalmazná az igazolvány, akkor is lehet arra mód, hogy a tagállamok kétoldalúan megállapodjanak annak elfogadásáról, hogy például egy keleti vakcinát kapott turistát se érjen hátrány az utazáskor.

A tagállamoknak elviekben hat hetük lenne arra, hogy felállítsák az oltási igazolványról szóló rendszert. A tagállamokat tömörítő Tanács által elfogadott álláspont értelmében átmenetileg, egy hat hetes időszakra még párhuzamosan léteznének a nemzeti és az uniós igazolványok, majd ennek leteltével az előbbit megszüntetnék. Ezzel és a minél magasabb itthoni átoltottság ösztönzésével függhet össze az, amit múlt héten Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelzett, miszerint augusztusig még az itthon kiadott védettségi igazolványnak lesz fontos szerepe a nyári fesztiválok és tömegrendezvények látogathatósága kapcsán.

Az Európai Bizottság oldalán elérhető információk szerint egyelőre annyit lehet tudni az igazolványról, hogy bizonyítani fogja, amennyiben annak tulajdonosa

be van oltva a COVID-19 elleni vakcinával,

negatív koronavírus-tesztet kapott,

felépült a COVID-19 vírusból.

A kártya a tervek szerint digitálisan és akár papír formában is elérhető lesz, QR-kóddal ellátva, nemzeti és angol nyelven kiállítva és érvényes lesz valamennyi EU-s tagországban.

Korábban még Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos azt mondta, hogy a közös uniós egészségügyi igazolás, az úgynevezett "zöld tanúsítvány", június 15-től lesz érvényes digitális és papír változatban is mind a 27 tagállam számára.

Kitért arra is, hogy a QR kóddal ellátott igazoláson szerepelni fog a tulajdonos neve, születési dátuma, az útlevele száma, illetve az, hogy kapott-e oltást és hogy milyen típusút, valamint, hogy átesett-e a fertőzésen és vannak-e antitestjei. Aki nem kapott oltást és nem is volt beteg, annak a PCR teszt eredménye szerepel majd az igazoláson.

A dokumentumot utazáshoz, nagyobb rendezvényen való részvételhez, illetve nyilvános helyre való belépéshez lehet majd használni, de nem lesz kötelező - hangsúlyozta Thierry Breton. A zöld útlevél egy negatív teszttel is kiváltható lesz, s a gyorstesztek kapacitásának kibővítésén is dolgozik az Európai Bizottság.

A tagállamok általi közös álláspont véglegesítése az EU-s igazolásról május végére várható, akkor lesz ugyanis az uniós csúcstalálkozó.

Minden esetre az EU digitális útlevelének pilot verzióját már elkezdte tesztelni néhány tagállam, ezt a tesztidőszak két hétig tart az Európai Bizottság közlése szerint.

Mit léptek eddig a tagállamok?

Mivel az EU-s vakcinaútlevél már hónapok óta húzódik, sok tagállam saját kezébe vette az irányítást és saját védettségi igazolványt adott ki állampolgárainak. A célok viszont eltérnek: vannak olyan országok, ahol az igazolás kizárólag az utazást hivatott megkönnyíteni, megint mások (mint amilyen Magyarország) egyéb jogokat is kapcsolnak az igazolványhoz, például különféle sport- és egyéb rendezvények látogatása, bizonyos szolgáltatások igénybe vétele.

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az EU-s országokat, amelyeknél már létezik vagy tervben van saját védettségi igazolvány kiállítása.

Ausztria

Ausztriának sürgősen egyénileg kell oltási igazolványt bevezetnie, mert ennek európai változatára még sokáig várni kell, és az kezdetben valószínűleg amúgy is szövevényes szabályozásokat tartalmaz majd - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár egy május eleji sajtótájékoztatón.

Kurz szerint az Európai Unió a nyáron valósítaná meg az oltási igazolványra vonatkozó elképzeléseit, ami Ausztria számára túl késő. Hangsúlyozta, addig az osztrák turizmusnak már régen be kell indulnia. Reményét fejezte ki, hogy uniós szinten sikerül egységes szabályozásban megállapodni, ugyanakkor hangsúlyozta, erre nem várhatnak, mert ez súlyos károkat okozna mind az idegenforgalmi, mind a kulturális ágazatnak.

Ausztriában ún. zöld belépőkártyát hoznak létre, május 19-től ugyanis annak, aki étterembe, színházba vagy éppen labdarúgó-mérkőzésre akar menni, igazolnia kell, hogy beoltott, illetve felgyógyult a betegségből, ezek hiányában azonban minden alkalommal negatív koronavírus tesztre lesz szüksége.

Kurz szerint mindenki kap majd egy igazolást arról, hogy beoltották, tesztelték, vagy meggyógyult a fertőzésből. A kormány tervei szerint a telefonon tárolható QR-kódos verzió két-három héttel később lesz elérhető.

Csehország

Csehország szeretne megállapodni szomszédaival, hogy a koronavírus ellen beoltottak még az európai uniós oltási igazolvány bevezetése előtt, mihamarabb szabadon utazhassanak.

"Célunk egy összeurópai megoldás, az elképzelések szerint ez július 1-jétől jöhetne létre. Ennek ellenére, szeretnénk mihamarabb tető alá hozni egy megállapodást a szomszédainkkal, hogy legalább azok, akik már be vannak oltva, szabadon utazhassanak" - jelentette ki Jakub Kulhánek cseh külügyminiszter, miután tárgyalásokat folytatott Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszterrel.

"Minden ország már elkezdte kialakítani a maga oltásigazolási rendszerét. Arról van szó, hogy ezeket a dokumentumokat kölcsönösen elismerjük. Ez azután alapja lehet az összeurópai rendszernek" - tette hozzá az osztrák diplomácia vezetője.

Dánia

Dániában már működik a Coronapas applikáció, amely a már beoltott vagy a koronavírus-fertőzésen igazoltan átesett személyek számára lehetővé teszi az éttermek, kávézók és múzeumok látogatását és olyan nem létfontosságú szolgáltatások igénybevételét, mint a fodrász, szépségszalon és autósiskola.

Észtország

Az országban már régóta fejlesztenek egy olyan rendszert, amelybe belépve az emberek validálni tudják a saját oltási igazolásukat. A rendszer érdekessége, hogy ez határokon átívelő adatokat tartalmazna, tehát minden EU-s állampolgár fel tudná tölteni ide a vakcniázottágával kapcsolatos információkat, a rendszer pedig így egy egységes igazolást adna vissza a fontosabb adatokról.

Franciaország

Az országban mindenki, aki teljesen védettnek számít (vagy megkapta mindkét oltását), egy QR-kóddal ellátott igazolást kap, a kódot a TousAntiCovid nevű appplikációba fel lehet tölteni, ahogyan a PCR teszt eredményét is.

A hírek szerint az igazolással annak tulajdonosa részt vehet majd nagyobb sportrendezvényeken, koncerteken, fesztiválokon, de a külföldiek számára is belépést biztosítana ez a rendszer. Ugyanakkor az olyan helyeken, mint az éttermek, mozik, színházak, nem járna előnnyel ilyen igazolvány megléte, mivel a franciák nem akarnak különbséget tenni ezen mindennapi szolgáltatások kapcsán azok között, akik be vannak oltva és azok között, akik nem. De zsúfolt helyeken, mint amilyenek a stadionok, fesztiválok, szükség van rájuk.

Görögország

Görögország az elsők között volt az EU-ban, akik védettségi igazolvány kiállításáról döntöttek. Az igazolás elsősorban a könnyebb utazást szolgálja, és csak azok számára állítják ki, akik megkapták már mindkét oltásukat, tehát teljes védettséget élveznek.

Hollandia

Hollandia legkésőbb június elején az utazások megkönnyítését, illetve bizonyos események látogatását lehetővé tevő oltási igazolványt kíván bevezetni - közölte a helyi sajtó.

Hugo de Jonge holland egészségügy miniszter szerint országának még május folyamán meg kell vitatnia a koronavírus elleni beoltottságot igazoló dokumentum bevezetésének lehetőségét. Ezt a nyári utazások zavartalanságának biztosítása, valamint rendezvények biztonságos megtarthatósága indokolja. Az igazolás lehetővé tenné egyebek mellett azt is, hogy a hazatérők, illetve a Hollandiába utazók mentesüljenek a jelenleg érvényes, tíznapos karantén- és tesztelési kötelezettségek alól.

A miniszter szerint az oltási igazolások hatálybalépése előtt meg kell győződni arról, hogy az oltottak a védettség ellenére vírushordozók lehetnek-e. Ezenkívül a jogi és technikai előkészületet fontosságára figyelmeztetett a személyes adatok védelmében. (MTI)

Horvátország

A horvát védettségi igazolásról egyelőre nincs sok információ, abból lehet következtetni arra, hogy a horvátok is gondolkodnak ilyesmiben saját állampolgáraik számára, hogy Magyarországgal abban állapodtak meg, kölcsönösen elfogadják egymás védettségi igazolványait a beutazáskor.

Írország

Írországban is felütötte már a fejét a saját vakcinaútlevél gondolata, de érdemi előrehaladás nincs az ügyben, vélhetően kivárnak az EU-s, egységes igazolásig.

Lettország

Lettországban már március végén arról beszéltek, hogy érdemes lenne védettségi igazolást kiállítani, ha másért nem, legalább annak megkönnyítésére, hogy az EU-n belül könnyebb legyen az utazás.

Lengyelország

Lengyelországban is dolgoznak a védettségi igazolványok kiállításán annak érdekében, hogy akiket már beoltottak, nagyobb szabadságot élvezzenek. A dokumentumot egy QR-kód formájában bocsátanák ki, amelyet csak az állami egészségügyi rendszerből lehet letölteni. Akiknek pedig nincs okostelefonjuk, azoknak nyomtatott formában teszik elérhetővé az igazolást.

Azt viszont nem tudni, hogy pontosan milyen jogokkal ruházza fel ez az igazolás a tulajdonosát, de az igazolást csak a második oltás megkapása, illetve a teljes védettség után állítják majd ki.

Litvánia

Litvániában is döntés született már a digitális védettségi igazolvány kiállításáról, e szerint május elejétől ennek birtokában a tulajdonosa olyan plusz jogokat kapna, mint az éttermek belső tereiben étkezés, sportrendezvényeken való részvétel vagy nagyobb rendezvények megtartása.

A Freedom ID nevet viselő QR-kód a már vakcinát kapók és azok számára lesz még elérhető, akik igazoltan átestek é felgyógyultak a koronavírusból. A hírek szerint azok is jogosultak rá, akiknek negatív teszt eredmény jön ki, de ők csak ideiglenesen kapnának Freedom ID-t. A miniszterelnök szerint az igazolás azt a célt szolgálná, hogy minél többen beoltassák magukat.

Luxemburg

Az elérhető információk szerint Luxemburgban is kapnak védettségi igazolványt azok, akiket beoltottak a koronavírus elleni vakcinákkal. Az igazolás online formában érhető el a MyGuichet.lu oldalon.

Luxemburg egyébként egyike azon országoknak is, amelyek már tesztelik az EU zöld útlevelét.

Málta

Máltában május végére lesznek bevezetve a vakinaigazolások, a jelek szerint kizárólag utazási célra lehetne őket használni, egyéb jogokat nem biztosítanának a tulajdonosaiknak. A máltai igazolás csak arra vonatkozóan tartalmazna információt, hogy az adott személyt beoltották-e már vagy sem.

Az igazolást a máltaiak a második oltást követő 14 nap elteltével fogják majd megkapni és online, illetve nyomtatott formában is elérhető lesz. A tervek szerint hat hónapig lesz érvényes

Németország

Németországban a már működő Corona-Warn-Appbe építenének be egy plusz lehetőséget, amely azt is mutatná, ha az illető már megkapta a koronavírus elleni oltását. Az applikációban emellett a negatív koronateszteket is lehetne rögzíteni, ami azért lényeges, mivel Németországban jelenleg ennek megléte a feltétele egy sor szolgáltatás igénybe vételének (kivéve a már teljesen védett és oltott személyeknek).

Olaszország

Mario Draghi beszélt arról, hogy az unió koronavírus-védettségi dokumentumának bevezetésére várva Róma - több más európai államhoz hasonlóan - bevezet egy nemzeti zöldkártyát, amellyel az olasz és a külföldi turisták szabadon, tesztelés és karantén-kötelezettség nélkül mozoghatnak az országban városok és tartományok között. A sajtó május 15-i dátumról ír.

Ami az olasz "zöldkártyát" illeti, a miniszterelnöki hivatal megerősítése szerint nem külön igazolványról, digitális dokumentumról vagy telefonos alkalmazásról van szó.

Románia

Románia miniszterelnöke, Florin Citu arról beszélt, hogy nem lesz szükség védettségi igazolványra ahhoz, hogy az emberek igénybe vegyenek bizonyos szolgáltatásokat. Ahogy ő fogalmaz: nem látja értelmét, hogy kettéosszák az állampolgárokat vakcinázottakká és nem beoltottakká.

Ettől függetlenül Romániában is lesz vakcinaútlevél, de az inkább csak azt a célt szolgálná, hogy bizonyítsa, a tulajdonosa kis kockázatot jelent a koronavírus átadása és terjesztése szempontjából.

Május elején Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-helyettese beszélt arról, hogy szerinte néhány napon belül véglegesíteni lehet a magyar és román oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodást.

Svédország

Dániához hasonlóan Svédország is egy digitális vakcinaútlevél kialakításán dolgozik, amelynek célja, hogy ennek felmutatásával megkönnyítsék a szabad utazásokat. Az északi országok a saját védettségi igazolványaik mellett azon is dolgoznak, hogy összekössék egymás adatait egy online rendszerbe, ezzel is könnyítve az északi állampolgárok utazásait.

Szlovákia

Szlovákia már tárgyal Magyarországgal az oltási igazolások kölcsönös elfogadásáról, de Ivan Korčok szlovák külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy ahhoz, hogy az oltási igazolványok elismeréséről kétoldalú megállapodásokat kössenek, először Szlovákiának is el kell döntenie, miként néz majd ki az általa kiállított ilyen dokumentum. Konkrét igazolványról tehát még nem beszélhetünk Szlovákia esetében.

Szlovénia

Szlovénia és Magyarország között is már él a megállapodás arról, hogy kölcsönösen elfogadják az egymás által kiállított védettségi igazolványokat annak érdekében, hogy állampolgáraik karantén és teszt kötelezettség nélkül utazhassanak a két ország között. Arról bővebb információ egyelőre nincs, hogy a szlovén igazolás pontosan mire lesz használható az utazáson kívül.

+ Magyarország

Magyarországon jelenleg háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget:

ha valaki megkapta a védőoltást,

vagy igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve

ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen való átesését is – írja a hu.

Ha valaki megkapta a védőoltást, nem kell igényelnie az igazolványt. Az állam hivatalból postázza az ingyenes kártyát, annak kiállítást külön nem kell kérni. A védőoltást igazoló kártyának nincs érvényességi ideje. Az igazolvány a személyi adatok mellett tartalmazza majd a védőoltás idejét, valamint típusát.

Ha valaki korábban igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, akkor a fertőzésből való felgyógyulás napja jelenti a védettség kezdetét. A felgyógyulás napja az az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nyilvántartott dátum, amikor negatív PCR-tesztje vagy antigén gyorstesztje lett miután korábban pozitív tesztje(i) volt(ak). Abban az esetben, ha valakinek csak a fertőzést igazoló pozitív tesztje van, de több teszt nem készült, akkor a teszt utáni 10. nap a felgyógyulás hivatalos napja. A védettségi igazolvány érvényessége az igazolt felgyógyulást követő 6 hónap. A kártya ebben az esetben is ingyenes, az állam hivatalból postázza, annak kiállítást külön nem kell kérni.

Ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt, akkor igazolhatja a fertőzésen való átesését ellenanyag-vizsgálattal is. Ebben az esetben a vizsgálat önköltséges, de hatósági áras lesz, melynek összege 11 000 forint. Emellett ki kell fizetnie a védettségi igazolvány kiállításnak 3000 forintos összegét is. Ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy korábban valóban fertőzött volt, akkor a védettségi igazolvány érvényessége 4 hónap. Ebben az esetben a védettségi igazolványt elektronikus úton (a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon), vagy személyesen is lehet igényelni bármely kormányablakban.

A védettséget az igazolványon túl applikációval is lehet igazolni. Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az érintett oltottságát. Az applikáció az oltott nevét, az érintett TAJ számát, az oltás idejét, a védőoltás típusát, a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát jeleníti meg.

A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes, és az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.

Arról pedig, hogy milyen többletjogokat biztosít az igazolvány, itt írtunk bővebben.

És a kivételek

Spanyolország

A hírek szerint Spanyolországban nincs tervben saját védettségi igazolvány kiállítása, az ottani kormány az EU-s vakcinaútlevélre vár, amely várhatóan júniusban indul el.

Portugália

Portugália kapcsán nem jöttek ki olyan információk, hogy saját védettségi igazolványt adnának ki, a hírek szerint ők is az EU-s zöld útlevélre várnak.

Belgium

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére bevezetett intézkedések nemrégiben bejelentett, fokozatos feloldása mellett Belgium nem tervezi, hogy kedvezményeket biztosít a beoltottak számára.

Sajtóbeszámolók szerint Alexander De Croo belga miniszterelnök a tervezett, a koronavírus elleni beoltottságot igazoló dokumentummal kapcsolatban azt nyilatkozata: Belgium "nem engedheti meg", hogy hátrányos megkülönböztetés érje azokat, akik még nem kaphatták meg a védőoltást.

Az oltási igazolványok bevezetése nagyon érzékeny terület, mert még nem mindenkinek volt esélye beoltatni magát. A beoltottság nem biztosíthat megkülönböztetést senki számára - közölte a miniszterelnök (MTI).

Bulgária

Bulgáriában arra vonatkozóan nincs egyértelmű információ, hogy kibocsátanak-e saját állampolgáraiknak védettségi igazolványt az oltásokat követően, de a hírek szerint azokat az EU-s állampolgárokat már beengedik, akik fel tudnak mutatni ilyen igazolványt (és az bizonyítja, hogy a második oltáson is átestek).

Ciprus

Ciprusi védettségi igazolványról konkrétan nincsenek hírek, de arról igen, hogy az ország azokat a külföldi állampolgárokat szeretné mentesíteni a karantén és tesztkötelezettségek alól, akiknek már van oltási igazolása.

Finnország

Korábban Finnország kapcsán is azok a hírek röppentek fel, hogy dolgoznak saját digitális oltásigazolásukon, de áprilisban a finn miniszterelnök arról beszélt, hogy nem sok értelmét látja egy vakcinaútlevél létrehozásának, mivel nyárra terveik szerint úgyis be tudnának oltani mindenkit a felnőtt lakosságból, másrészt az országban nincs arra vonatkozó törvényi felhatalmazás, hogy a nem oltottakat eltiltsák a szolgáltatások használatától.

Címlapkép: Shutterstock