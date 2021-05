Újabb részleteket árult el Orbán Viktor a nyitásról: hatmillió oltottnál jöhetnek a szabad tömegrendezvények

Jelenleg 4 millió 483 ezer 598 elsőre beoltott van, el fogjuk érni még májusban az 5 milliót, egesek szerint pünkösd környékén, előtte, vagy utána egy-két nappal ez bekövetkezhet, s 5 milliónál majd be fogjuk jelenteni az operatív törzs döntése alapján újabb feloldásokat.

Ezek az esküvőkre vonatkoznak, ezek a nagyobb rendezvényekre vonatkoznak, kijárási tilalomra vonatkoznak

De bizonyos tömegrendezvényeken védettségi igazolvány nélkül nem lehet részt venni, ezeket biztosan fent fogják tartani augusztus végéig-közepéig. Zenés-táncos, tömeges rendezvények védettségi igazolvány nélkül nem lesznek látogathatók augusztus elejéig-közepéig

Védettségi igazolvánnyal lehetséges, de erről inkább a hatmilliós számnál lehet beszélni.

A regisztráltak alapján nem lehetetlen, hogy hatmilliót is elérjen a beoltottak száma: "arról, hogy lesz-e 6 millió, arról annyit tudok mondani, hogy a regisztráltak alapján nem lehetetlen, hogy a 6 milliót is eléri a beoltottak száma, de ez most már tényleg csak az embereken múlik, az ő egyéni döntésük és felelősségük, hogy felvegyék az oltást".

Sokat hallani, hogy ősszel kell majd 3. oltás, a kormányfőnek azt jelentették, a szükséges megrendeléseket leadták, a tartalék mennyiséget felbecsülték, egy esetleges 3. oltáshoz szükséges oltóanyag "a zsákban van."