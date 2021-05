Visszatér az élet minden szektorba - Hamarosan indulhatnak az üzleti rendezvények

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Miután elérjük az 5 millió elsőre beoltottat Magyarországon, amely a pünkösd utáni héten megtörténik, fel lehet oldani az üzleti célú rendezvényekre vonatkozó járványügyi korlátozásokat is – jelentette ki a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez azt jelenti, hogy rövidesen újraindulnak a Portfolio személyes megjelenésű rendezvényei is, amelyeken a védettséget igazolva lehet részt venni, és amelyek lebonyolítása során természetesen továbbra is maximálisan odafigyelünk a higiéniai szabályokra.