A Pfizeren nem fog múlni, hogy szeptemberre akár a 12 évesek is védettek legyenek

A Pfizeren nem fog múlik, hogy az iskolai év kezdetére védettek legyenek akár a 12 évesek is, mondta Vereckei Péter, a vakcinagyártó hazai képviseletének ügyvezetője a Népszavának.

Az interjúban Vereckei Péter elmondta, hogy a cég alkalmazottai, vezetői sem kérhettek soron kívül vakcinát, ez ugyanis egy etikai és morális kérdés.

A kormány vakcinatáblázatáról Vereckei szerint a szakma már mindent elmondott, ő sem tud mit hozzátenni, nem is kíván, ezzel kapcsolatban nem keresték meg a kormányt. Eddig mintegy 450 millió adag vakcinát szállított le a Pfizer, amiből több mint 260 milliót már be is adtak, ezekről az érintett országok megadták az előírt adatokat a törzskönyvező hatóságoknak, azok szerint a vakcinák hatásossága és biztonságossági profilja megegyezik a 3-as fázisú klinikai vizsgálatokban tapasztaltakkal. Magyarországon is zajlik egy oltáshatékonysági vizsgálat, erről a Pfizernek semmilyen információja nincs.

Arra a kérdésre, hogy ha már rég megvan a vakcina receptje, akkor miért nem lehetett mondjuk fél év alatt legyártani az összes szükséges adagot, Vereckei elmondta, hogy ez egy vadonatúj technológia, az első hat hónapban a klinikai vizsgálatokkal párhuzamosan fejlesztették a gyártást, így tudták felgyorsítani annyira, hogy a második negyedévben már várhatóan 250 millió adagot fog az EU-nak szállítani a Pfizer. Idén összesen 2,5 milliárd adagot fognak gyártani, míg az induláskor csupán 1,3 milliárdról volt szó. A sorozatos fejlesztésekkel elérték, hogy a kezdeti 110 naphoz képest 60 nap alatt készül el a vakcina. De ehhez arra is szükség van, hogy a teljes beszállítói folyamat óraműpontossággal működjön. Minden gramm alapanyag, amit a beszállítóktól megkapnak, azonnal megy a gyártásba. Amit legyártanak, azt azonnal szállítják, még néhány napos készleteik sincsenek. Körülbelül 280 összetevőt használnak a vakcinák gyártásához, amelyek 19 országból érkeznek a gyártóhelyekre.

Az indiai variánssal szembeni hatékonyság vizsgálata még tart, de vélhetően ez ellen is védelmet ad a vakcina. A széles körben elterjedt brit és a korábbi dél-afrikai variáns ellen is megfelelő mennyiségű antitest képződik. Ezt a texasi egyetemmel közösen vizsgálta a Pfizer.

A Pfizer által használt gyártási platformnak az a legnagyobb előnye, hogy ha azonosítanak egy új mutánst, akkor nagyon gyorsan tudják hozzáigazítani a vakcinát. Ha változtatnak az oltóanyagon, akkor az engedélyeket újra meg kell szerezni, de az mindössze egy néhány hónapos folyamat. Eddig nem volt szükség módosításra, ugyanazt az oltóanyagot gyártják, amit decemberben elkezdtek adni az embereknek.

A vizsgálati eredmények alapján a 12-15 éves korosztályban nagyon jó immunválaszt adott a Pfizer vakcinája, még a 16-25 éves korosztályban tapasztaltnál is robusztusabbat. Múlt hét elején beadták az európai gyógyszerügyi hatóságnak is az engedélykérelmüket. Vereckei bízik benne, hogy heteken belül meglesz ez az engedély, és akkor akár már a nyáron itt is el lehet kezdeni a 12 évesek, illetve az ennél idősebbek oltását is. Az ideális az lenne, ha az iskolaév kezdéséig ez a korosztály is védettséget szerezne. Ehhez a Pfizer a szükséges mennyiségeket biztosan tudja szállítani. Már zajlik a sokkal fiatalabbak vizsgálata, a hat hónapostól a 11 éves korosztályig. Ennek az év végén lehetnek meg az eredményei.

Arra a kérdésre, hogy ha nem lesz újabb mutáció, akkor meddig hatásos vakcina, Vereckei azt válaszolta, hogy nagy biztonsággal annyit tudunk, hogy a hármas fázisú klinikai vizsgálatok résztvevőinek hat hónappal az oltás után is megfelelő a védettsége. A Pfizer azt vállalta, hogy két évig követik a klinikai vizsgálatban résztvevőket. Tehát ahogy halad előre az idő, úgy lesz egyre pontosabb adat a hatásosságról.

Több ország felvetette, hogy ideiglenesen függesszék fel a Covid-19 elleni vakcinához fűződő szabadalmi jogokat, hogy minél gyorsabban, mind többen gyárthassák azokat, arra a kérdésre, hogy a Pfizer támogatja-e ezt a kezdeményezést, Vereckei egyértelmű nemmel válaszolt, erről a vállalatnak itt nagyon világos és határozott álláspontja van. A legfontosabb az, hogy most minél gyorsabban, minél több emberhez jusson el a megfelelő mennyiségű vakcina. Ennek pedig az a feltétele, hogy a jelenlegi beszállítási kapacitások, az ellátási lánc semmilyen ok miatt ne törjön meg. Ezt most a szabadalmak feloldása nem támogatná, mondta Vereckei.

