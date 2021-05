Hatalmas fordulat, nagy előnyhöz juthatnak az oltottak

Ahogyan a világon mindenhol fut fel az oltottak száma és aránya (és főleg, ahol javul a járványhelyzet), úgy enyhítenek a koronavírus elleni védelmi intézkedéseken. Legutóbb a nemzetközi szinten is figyelt amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ adott ki ajánlást, ami gyakorlatilag eltörli a beoltottak esetén a maszkviselési kötelezettséget. Ez pedig egy fontos momentum az egész járvány és a koronavírus elleni küzdelem bő egyéves történetében.

Az aktuális magyar szabályok

A koronavírus megjelenésének kezdete óta velünk van a maszkviselés, akár ajánlott, akár kötelező jelleggel. A légúti betegségek terjedésének megelőzése érdekében ez az egyik alapvető eszköz, a rendszeres kézmosás és a távolságtartás mellett. A hivatalos magyarországi koronavírus tájékoztató oldal is a megelőzés, valamint ezen intézkedések betartásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

Ezen az oldalon arra is kitérnek, hogy a koronavírus ugyanúgy terjed, mint az influenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy szájból származó apró cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe.

Ezért is fontos a maszk viselése, a több mint 1,5 méteres védőtávolság és az alapvető higiéniai szabályok betartása, mert azzal megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl.

Arra is kitér a tájékoztató oldal, hogy mindenki viseljen maszkot, ahol kötelező. Így hordani kell:

a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen,

továbbá az üzletekben,

a tömegközlekedési eszközökön,

a bevásárlóközpontok területén,

az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint

az ügyfélfogadási irodákban is, de

mindenhol javasolt, ahol nem tartható a 1,5 méteres védőtávolság.

Már most vannak kivételes helyek idehaza

A fokozatos magyarországi újranyitás legutóbbi, 4 millió beoltottnál életbe lépett szabályai szerint viszont már vannak olyan helyzetek és helyek, ahol a védett személyeknek nem kötelező a maszk viselése.

Az éttermek, kávézók belső tereiben a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak asztaluknál ülve és étel fogyasztása közben nem kötelesek maszkot viselni. (A vendéglátó üzletek kerthelyiségeiben és teraszain továbbra sem kötelező a maszkviselés, oda mindenki bemehet, védett és nem védett személyek egyaránt).

A szálláshelyen vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni. A szálláshelyen foglalkoztatott személyeknek, amennyiben nem igazolják védettségüket, kötelező a maszkhasználat.

A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

A mozikat megkérdezve az is kiderült: a dolgozóknak például kötelező lesz a maszk, de a vendégek számára nem.

Az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a jégpályán, valamint a sportlétesítményben a koronavírus ellen védett személy, valamint a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportoló, valamint őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni.

A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben látogatóként tartózkodó koronavírus ellen védett személy nem köteles maszkot viselni.

Vagyis összefoglalóan: a közterületen, tömegközlekedésben, boltokban – ahol nem csak beoltott, vagy a fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak – a még be nem oltottak védelme érdekében továbbra is kötelező a maszkhasználat.

Változhat a magyar szabály?

Vagyis több helyszínen és élethelyzetben már nem kell velünk legyen a maszk, ha védett személyekről beszélünk. Az Egyesült Államok Járványügyi és Betegségmegelőzési Központja épp a héten adta ki a maszkviseléssel kapcsolatos iránymutatását. Ennek kapcsán leszögezi, hogy az egyedi élethelyzeteket és kockázatokat ez az ajánlás nem kezeli, általános iránymutatásként szolgál.

Az új ajánlás lényege, hogy a teljes oltottsággal rendelkező személyek (a 2 adagos vakcinák esetében a második adag vakcina felvételét követő 2 hét, a Janssen vakcina esetében az oltást felvételét követő 2 hét után tekinthető valaki teljesen védettnek) gyakorlatilag minden élethelyzetben megszabadulhatnak a maszktól. A hivatal viszont továbbra is azt ajánlja, hogy az oltott emberek viseljenek maszkot repülőgépeken és vonatokon, valamint a repülőtereken, a tranzitállomásokon, a tömegközlekedésben, valamint kórházakban és az orvosi rendelőkben.

Érdemes felidézni a CDC korábbi ajánlását is a frissítés kapcsán: a múlt hét előtt a védettek esetében még a szabadtéri tömegrendezvény látogatását sem ajánlották maszk nélkül és minden beltéri esemény esetén maszkviselést javasoltak.

Ezek fényében könnyen elképzelhető, hogy a járványhelyzet javulásával, valamint az oltási program előrehaladásával párhuzamosan a védett személyek még több helyen mentesülnek majd idehaza is a maszkviselés kötelezettségétől. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az Egyesült Államokban mást tekintenek teljesen védett személynek, és mást jelent ez Magyarországon, ugyanis idehaza már az első oltást követően postázzák a védettségi igazolványt, amivel igazolni lehet az oltás tényét a megfelelő helyszíneken.

Mit mondanak a szakértők?

A szakértők idehaza egyetértenek abban, hogy néhány hét múlva a maszkviselést is elengedhetjük. Rusvai Miklós virológus az RTL-nek azt nyilatkozta, hogy május végére a harmadik hullám lecseng és talán egy hónap múlva, az iskolaév végére a maszktól is megszabadulhatunk. Amennyiben a döntéshozók így látják már helyesnek - tette hozzá.

Duda Ernő virológus a Szeretlek Magyarországnak mondta azt, hogy még semmiképp sem indokolt a kötelező szabadtéri maszkviselésre vonatkozó szabályok eltörlése. Szerinte ha még néhány hétig képesek vagyunk betartani a szabályokat, akkor jó esély van arra, hogy annyira csillapodik a járvány terjedése, és ezzel párhuzamosan megnő a védettek aránya, amely mellett már vállalható kockázat a köztéri maszkviselés mellőzése. A virológus szerint május végére érhetjük el ideális esetben azt, hogy a lakosság fele valamilyen módon védetté váljon. Emellett az is fontos feltétel, hogy a 300 alá mérséklődjön a regisztrált új fertőzöttek száma és a teszteknek is csak a 3-5 százaléka legyen pozitív, utóbbi a WHO ajánlása a Magyarországhoz hasonló méretű országok esetén. Duda Ernő ezek teljesülése kellene ahhoz, hogy a szabadtéri maszkviselést el lehessen törölni.

Kemenesi Gábor biológus a napokban egy Facebook-bejegyzésben foglalkozott a CDC új ajánlása apropóján a maszkviselési szabályokkal. Felteszi a kérdést: lesz-e valaha maszk nélküli életünk? Végre itt a válasz, hogy igen - írta.

"Végre elég bizonyíték gyűlt össze, egyelőre az mRNS vakcinák esetében, hogy a teljes vakcinációt követően a vírussal való megfertőződésre kevesebb/jóval kevesebb mint 1%-nyi esély van. Nemrég hallhattunk azokról a tesztekről, amelyek az mRNS vakcinák esetében mérték fel a tünetmentes fertőződés lehetőségét, amely a második vakcinát követően 90%-kal csökkent. Azonban nagyobb mintaszámon, eltérő közegekben, munkakörülmények közt nem volt teljes a kép. Az újabb adatok rendkívül pozitívak, munkakörnyezet függvényében 0,05-0,9%-os a vírussal való fertőződés esélye" - fogalmazott a szakértő.

A biológus úgy véli, hogy

Ez az idei év egyik legjobb híre, amely nem csupán a bíztató jövőt festi elénk, de a lehető leghangosabb jelzés a vakcinák fontosságára vonatkozóan.

A friss eredmények függvényében ezért az amerikai CDC frissítette a maszkviselésre vonatkozó szabályozását, amit Kemenesi Gábor szerint felírhatunk a járvány történetének könyvébe.

Rochelle Walensky, a CDC igazgatója ebben a rövid videóban mutatja be az iránymutatás változása mögött meghúzódó tényezőket.

