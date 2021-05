Megtarthatók a gyerektáborok: ilyen árakra számíthatnak a szülők

Szentkirályi Alexandra a május 13-i Kormányinfón bejelentette, hogy június 1-től megtarthatóak gyerekeknek táborok Magyarországon. A Pénzcentrum Tóth Bélával, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetőjével beszélt arról, milyen árakra számíthatnak a szülők.

"Az április hónap stagnálással telt a jelentkezéseket tekintve, mely után a táboroztatók meg is húzták a vészcsengőt, de május elejétől elindultak felfelé a táborfoglalások. Sok szülő már kiválasztotta a megfelelő gyermektábort, csak a hivatalos bejelentésre vártak, hogy a konkrét jelentkezést is leadják" - mondta a Pénzcentrumnak Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője, aki kitért arra is, gyorsan fogynak a helyek, és óriási a kínálat.

Az árakkal kapcsolatban elmondta, a táboroztatók 70%-a nem vagy csak minimális áremelést tervez, így nagyrészt a tavalyi áron foglalhatnak a szülők táborhelyet gyermeküknek. Hogy pontosan mégis milyen összegekre számíthatnak a szülők, az kiderül a cikkből, melyet teljes terjedelmében itt lehet elolvasni.

