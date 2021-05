Kereskedelmi háború: az EU és az USA elásták a csatabárdot

Részleges tűzszünetet kötött az Európai Unió és az Egyesült Államok az acél- és alumíniumimportot sújtó amerikai pótvámok ügyében, és tárgyalásokat indított a globális túltermelés kezeléséről, valamint Kína "kereskedelemtorzító" politikájáról.

Brüsszel és Washington hétfőn közös nyilatkozatban jelentette be a döntéseket, miután Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdaságért felelős alelnöke, Katherine Tai amerikai kereskedelmi főképviselő és Gina M. Raimondo amerikai kereskedelmi miniszter a múlt héten virtuális tanácskozást tartott. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy hatékony megoldásokat kell találni a kulcsfontosságú iparágak jövőjének megvédésére, és felvázoltak egy utat, amelynek révén véget tudnának vetni a Kereskedelmi Világszervezet (WHO) keretében folyó eljárásoknak az acél- és alumíniumimportra kivetett amerikai pótvámok ügyében.

Donald Trump akkori amerikai elnök 2018. március 8-án írta alá azt a két proklamációt, amelyek alapján március 23-tól kezdve az acéltermékek behozatalát 25 százalékos, az alumíniumét pedig 10 százalékos pótvámmal sújtották. Az elnök az amerikai gazdaság érdekeivel és az amerikai nemzetbiztonság elsőbbségével indokolta döntését.

Az Európai Unió tagadta, hogy exportja bármilyen biztonsági fenyegetést jelentene, és válaszul büntetővámokat vetett ki 2,8 milliárd euró értékű amerikai termékre.

Az amerikai pótvámok 6,4 milliárd euró értékű uniós fémkivitelt sújtanak. Brüsszel azt ígérte, hogy a két összeg közötti különbözet, a fennmaradó 3,6 milliárd euró hatását három év múlva, azaz most júniusban vagy a Kereskedelmi Világszervezet kedvező döntése után fogja "kiegyensúlyozni".

Az Európai Bizottság hétfőn közölte, hogy legfeljebb hat hónapra felfüggeszti a megtorlásul bevezetett vámok tervezett emelését. Június 1-jétől kezdve ugyanis a számos amerikai termék importját megdrágító pótvámokat megduplázták volna, azaz az amerikai rúzsoktól kezdve a sportcipőkön keresztül, az amerikai bourbon whiskyn, motorkerékpárokon és motorcsónakokon át számos termék esetében 50 százalékra emelkedett volna a pótvám.

Brüsszel és Washington hétfőn kiadott közös nyilatkozatában jelezte, hogy szövetségesekként elő tudják mozdítani a magas szintű sztenderdek érvényesítését, kezelni tudnak közös problémákat é

s "felelősségre vonhatják az olyan országokat, mint Kína, amelyek támogatják a kereskedelmet torzító politikákat".

A felek azt tervezik, hogy még az év vége előtt megoldást keresnek a globális acél- és alumíniumtúltermelés problémájára.

"Borzalmasan nézett volna ki", ha az EU egy hónappal Joe Biden amerikai elnök brüsszeli látogatása előtt megemelte volna a Harley Davidson motorokra és más amerikai termékekre kivetett vámokat - vélte Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának vezetője, hozzátéve, hogy az Egyesült Államoknak a csúcstalálkozón "érezhető kötelezettségvállalással" kell viszonoznia az uniós gesztust.

Az Egyesült Államok továbbra is fenntartja az acél- és alumíniumimportot sújtó amerikai pótvámokat, ami Kínát, Indiát, Norvégiát, Oroszországot, Svájcot és Törökországot is hátrányosan érinti. A Kereskedelmi Világszervezet, amely Kína, az Európai Unió, India, Norvégia, Oroszország, Svájc és Törökország panaszát vizsgálja, februárban elhalasztotta a döntést az amerikai acél- és alumíniumimportot sújtó pótvámokról. A késlekedést a koronavírus-járvánnyal magyarázta, és legkorábbi esetben is az év második felére ígérte a döntést.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi vitájukban már tettek egymásnak gesztust azzal, hogy márciusban négy hónapra felfüggesztették az - európai Airbus és az amerikai Boeing repülőgépgyártóknak nyújtott, a WTO által tiltottnak minősített állami támogatások miatt - egymás exportjára kivetett büntetővámokat. A felfüggesztésnek az a célja, hogy a vámok eltörlésének érdekében a szükséges belső eljárások mindkét oldalon befejeződhessenek.

Címlapkép: Getty Images