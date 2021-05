Okoz-e újra kellemes meglepetést a magyar gazdasági teljesítmény?

Az idei első negyedévben a kornavírus-járvány hullámai miatt bevezetett korlátozások hatására újra zsugorodhatott a magyar gazdaság - vélik a holnap megjelenő GDP-adat előtt a piaci szakértők. Az előrejelzések alapján az előző negyedévhez képest 0,3%-os lehetett a visszaesés, és így éves összevetésben sem javult tovább a helyzet. A fő kérdés, hogy a gazdaság mennyire tudott alkalmazkodni a lezárásokhoz.

Tavaly a negyedik negyedévben kellemes meglepetést okozott a magyar gazdaság teljesítménye. A GDP az előző negyedévhez képest annak ellenére tudott 1,4%-kal növekedni, hogy a koronavírus-járvány második hulláma november közepétől újabb lezárásokkal nehezítette meg a gazdasági szereplők életét. A holnap megjelenő első negyedéves GDP-növekedési adat előtt a fő kérdés, hogy hoz-e újabb meglepetést a magyar gazdaság alkalmazkodóképessége.

Egy újabb pozitív negyedéves GDP-index ismét meglepetést jelentene, legalábbis a Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa -0,3%. A visszafogottság oka, hogy miközben a tavalyi negyedik negyedévet még csak részben terhelték az újabb lezárások, addig az első negyedévben teljes egészében fékezték a gazdaságot, sőt, március közepétől további szigorításokat hozott a harmadik hullám. Amennyiben valóban kis visszaeséssel indult az év, úgy éves alapon sem számíthatunk javulásra, 2020 első negyedévéhez képest 3,7%-os lehetett az elmaradás, szinte ugyanannyi, mint egy negyedévvel korábban.

Tulajdonképpen ez a 0,3%-os visszaesés nem is lenne tragikus, hiszen így az utolsó két negyedév összességében még egy kis javulást is hozhatott. Tekintve, hogy ez az időszakot terheli a második és a harmadik járványhullám, ez egész jó alap lehet a második negyedévtől (és még inkább második félévtől) várt dinamikus kilábalásra.

Bár a november közepén bevezetett korlátozó intézkedések március közepétől továbbiakkal egészültek ki, az első negyedévről eddig megismert adatok összességében azt sugallják, hogy a gazdaság többé-kevésbe alkalmazkodott a pandémiás üzemmódban való működéshez - értékeli a helyzetet Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője. Termelői oldalról nézve továbbra is az ipari aktivitás fennmaradása segíthette elő elsősorban, hogy a válság újabb hulláma nem ütött nagyobb sebet a GDP-n, annak ellenére, hogy a szektor látványosabb gyorsulásának az ellátási láncokat jellemző feszültségek még útját állták január-márciusban.

Az ipar 2020-21 fordulóját kis megingással hozta, azóta azonban dinamikus növekedést jelez, és a volumenadatokból a Portfolio úgy számolja, hogy éves alapon 1 százalékpontot meghaladó, negyedéves alapon pedig fél százalékpont körüli mértékben járulhatott hozzá a növekedéshez. Eközben a kis súlyú építőipar mindkét összevetésben nulla körüli hozzájárulást hozhatott.

A termelő szektorok kedvező teljesítménye azonban csak részben kompenzálhatta szolgáltatások visszaesését - mondja Török Zoltán, a Raiffeisen Bank szakértője. Valóban, ha a kiskereskedelmi forgalmi adatokból, illetve a zárva tartó vendéglátóhelyekből indulunk ki, akkor a lakossági fogyasztással kapcsolatban nem lehetnek illúzióink.

Halász Ágnes, az Unicredit közgazdásza szerint a kereslet szerkezete alapján a szolgáltatások GDP-je éves alapon nagyjából 5% körüli mértékben zsugorodhatott. Halász egyébként ezzel együtt a legoptimistább előrejelzést adta, hiszen éves alapon 3% alatti esést, negyedéves bázison pedig 1%-os növekedést jósol, vagyis ő úgy gondolja, hogy a termelő szektorok erős teljesítménye teljesen ellensúlyozhatta a gyenge fogyasztási keresletet. Ha az ő prognózisa válik be, akkor a negyedik negyedévihez hasonló kellemes meglepetést láthatunk a magyar gazdaság alkalmazkodóképességét illetően.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2021. q1 éves 2021. q1 negyedéves 2021. éves átl. 2022. éves átl. Eppich Győző OTP Bank -2,8 - 5,0 6,0 Halász Ágnes Unicredit -2,9 1,0 5,3 4,4 Jobbágy Sándor Concorde -3,5 - 4,5 4,7 Nyeste Orsolya Erste Bank -3,9 -0,4 4,4 4,7 Regős Gábor Századvég Gazdaságkutató -3,9 -0,3 4,0 5,1 Suppan Gergely Takarékbank -3,7 0,5 6,6 6,7 Török Zoltán Raiffeisen Bank -3,6 -0,2 5,0 5,5 Virovácz Péter ING Bank -4,8 -0,8 5,6 6,0 konszenzus (medián) -3,7 -0,3 5,0 5,3

Az újabb járványhullám nem törte meg a közgazdászok optimizmusát azt illetően, hogy 2021 hátralévő időszaka dinamikus növekedést hoz. "A fogyasztás és beruházás felfutása olyan lendületet biztosít a magyar gazdaság számára, hogy akár már az idei év harmadik negyedévében utolérhetjük a válság előtti reál-GDP szintjét" - mondja Virovácz Péter, az ING bank elemzője. A szakértő nézetét osztja szinte a teljes elemzői kör, ugyanis a megkérdezettek túlnyomó többsége szintén a harmadik negyedévet jelölte meg a válság előtti gazdasági teljesítmény elérésének időpontjaként. Az idei év átlagos GDP-növekedése 5% lehet, és mint látható, e tekintetben az elmúlt negyedévekben igen stabilnak bizonyultak a várakozások.

Ennél is jóval optimistább Suppan Gergely. A Takarékbank elemzője szerint 6,6%-os is lehet az idei bővülés üteme. A második negyedévtől éles felpattanás várható, amit éves alapon a bázishatások is támogatnak. A további nyitások, a vakcinaútlevéllel várhatóan élénkülő nemzetközi turizmus, az elhalasztott fogyasztás és eufória hatására a harmadik negyedévtől igen erősen folytatódhat a helyreállás. A kilábalás azonban igencsak egyenlőtlen, az ipar és építőipar, valamint egyes szolgáltatások már bőven a járvány előtti szint felett lehetnek, míg a nemzetközi turizmus fokozatosabb helyreállása miatt a turizmus és vendéglátás még nem éri el, mint ahogy a tömegrendezvények és a kapcsolódó ágazatok sem - mondja Suppan. A helyreállást a megjelenő uniós források is támogatni fogják, azonban ennek gazdasági hatása fokozatosan lesz érezhető. A stimulusok és kényszermegtakarítások elköltése miatt várhatóan bivalyerős amerikai fellendülés az egész világot magával húzhatja, ami szintén lökést adhat a hazai gazdaságnak is, azonban az alkatrészhiány, szűk gyártási és szállítói kapacitások okozhatnak fennakadásokat.

