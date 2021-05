Sok magyar cég szállna be a hidrogéngazdaságba, de valami nagyon hiányzik hozzá

A hidrogéngazdaság a magyar cégek, így a naperőművek számára is nagy lehetőségeket rejt. Az új ágazat létrejöttének ugyanakkor feltétele a teljes értéklánc és a megfelelő infrastruktúra kifejlődését támogató szabályozás megalkotása. Világszerte mind több ország fogadta el saját nemzeti hidrogénstratégiáját, de Magyarországon ez továbbra is várat magára, miközben máris elmaradásban vagyunk Nyugat-Európához képest a hidrogéntechnológiák szempontjából.

Csaknem pontosan egy évvel megalakulása után a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform elkészítette az úgynevezett Fehér Könyvet, a hazai hidrogén- és hidrogéntechnológiai szektor stratégiai megalapozó tanulmányát. A dokumentum összefoglalja a vonatkozó jogi és technológiai hátteret, bemutatja a hidrogéntechnológia hazai lehetőségeit, szakpolitikai elképzeléseket és vállalati stratégiákat is feldolgoz, és egyfajta iránymutatásként kíván szolgálni a jogszabályalkotás számára.

Hidrogén-völgyek teremthetnek lehetőséget a magyar cégeknek

A Fehér Könyv hangsúlyosan foglalkozik a nemzetközi, elsősorban az európai uniós helyzetképpel, illetve azzal, hogy közép távon az egyes technológiai pillérekben milyen fejlődési pálya várható.

E tekintetben fontos meghatározni a legjelentősebb hidrogén-völgyeket Európában és a világon, melyek a közeljövőben jelentős üzleti lehetőségeket teremthetnek a magyar vállalatok számára

– mondta el a Portfolio-nak Lugos Roland, a Platform alapító tagjai közé tartozó Optimum Solar cégcsoport vezetője.

A (Szilícium-völgy mintája után megalkotott) hidrogén-völgy kifejezés olyan meghatározott földrajzi területet, várost, régiót vagy ipari területet jelöl, ahol a hidrogén többféle felhasználása jelen van, egyetlen hidrogén-ökoszisztémában kapcsolódva és integrálódva. Ideális esetben lefedi a teljes hidrogén-ellátási láncot: gyártást, tárolást, forgalmazást és végső felhasználást. Az egyes projektek összekapcsolása és a helyi hidrogén-infrastruktúra fejlesztése a következő lépés a hidrogéngazdaság hosszú távú fejlesztésében. A hidrogén-völgyek nagyon fontosak a döntéshozók és a nyilvánosság számára annak az egyedi értéknek a bemutatására, amelyet a hidrogén kínál az energetikai rendszer tágabb összefüggésben.

A hazai fejlesztési szándékokat célszerű ezekhez is igazítani, megtalálva azokat a szegmenseket, réspiacokat, ahol a magyar szereplők reálisan kapcsolódhatnak be. A Platform célja, hogy ne csak passzív alkalmazói legyünk a hidrogéntechnológiának, hanem iparfejlesztési előnyök is jelentkezzenek Magyarországon.

A dokumentum bemutatja egy, a hidrogéntechnológiai kompetenciákat és jövőbeni fejlesztési szándékokat felmérő kérdőíves kutatás eredményeit is, amely nagyrészt a Platform tagjainak válaszain alapul. Miután azonban a visszaküldött válaszok száma meglehetősen csekély volt, ezért az eredményeket az egész gazdaság szintjére kivetíteni nem megalapozott. Mindenesetre a válaszok alapján a tagok érdeklődése a rendszerintegráció és egyéb szolgáltatások iránt a legjelentősebb, amit a hidrogén-előállítás és -tárolás követ, de csak alkalmazási szinten. A felmérés fontos eredménye, hogy a hidrogéntechnológiák alkalmazása iránt kétszer-háromszor akkora érdeklődés tapasztalható, mint a gyártás iránt. Informális adatközlésekből, szakmai konferenciákon elhangzott információk alapján azonban sejthető, hogy ennél azért erőteljesebb lehet a hazai alkalmazói és gyártói szándék is.

Lépéshátrányban

Magyarország a hidrogéntechnológiák fejlesztése és alkalmazása terén jócskán elmarad a nyugat-európai államokhoz képest; Németországban például már közel 100 hidrogén-töltőállomás működik, míg Magyarországon csak most adták át az elsőt - mondta el a Portfolio-nak Lepsényi István, a Platform irányítóbizottságának elnöke. A szakember szerint a szabályozás szempontjából még óriási feladatok állnak előttünk. A Platform azt is javasolja, hogy a kormány az Európai Újjáépítési Alap forrásaiból támogassa a hidrogéntechnológiát.

Forrás: Linde

Lepsényi elmondása szerint pozitívum viszont, hogy már itthon is elindult több pilot projekt, például a hidrogén és a földgáz keverését lehetővé tevő technológiák alkalmazásának céljával. Ennek kapcsán ugyanakkor Lugos Roland fontosnak tartja megjegyezni, hogy ezzel az eljárással nem lehet hidrogénpiacot teremteni, ezért a legkevésbé kívánatos, csak átmeneti megoldásként elfogadható felhasználási mód. Az EU szándékai és szabályozása elvileg kizárják, hogy az eredeti, a zöldhidrogén előtérbe állításáról szóló koncepcióval némileg szembe menve a fosszilis és nukleáris ipar szívja el a forrásokat és vegye el a lehetőséget a megújulók elől. Ha ez a magyar stratégiában is átvételre kerül, akkor erre nem kerülhet sor – mondja, hozzátéve, hogy ennek lehetőségét ugyanakkor nem lehet teljesen kizárni.

Több hazai egyetem oktatási anyagában is szerepel a hidrogén, de kutatóközpontok és kkv-k is foglalkoznak a területtel. Érdekes lehet a magyar gazdaság számára az alacsony CO2-kibocsátással előállítható hidrogén (ma a világon termelt hidrogén 99%-át földgázból és szénből állítják elő), amelyhez felhasználható például az atomenergia vagy a megújuló energiaforrások. Nagy lehetőségeink lehetnek a kék hidrogénben is, melynek előállításakor a képződő szén-dioxidot leválasztják és eltárolják, vagy más folyamatokhoz használják fel, például az élelmiszeriparban. Fontos alkalmazási terület a szállítás, mivel kimondottan jó a gázhálózatunk, a földgáz mellé pedig bekeverhető a hidrogén, ami háztartási fűtésnél lehet felhasználható, és ugyancsak jelentős terület lehet a hidrogén iparban történő felhasználása. A hidrogén a közlekedésben is szerepet kaphat, elsősorban a nehéz járművek esetében, ahol az akkumulátorok alkalmazása nehézkesebb.

Termékek és szolgáltatások

A hidrogéntermelő piac fejlődése magyar vállalatok, cégek számára is lehetőségeket teremt, amelyek olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálhatnak a gyártás és hidrogéntárolás szegmensben, mint például elektrolizátor alkatrészek, ipari automatizálási eszközök, gépbiztonsági alkatrészek, mérő-, vezérlő és navigációs eszközök, de nyomástartó tartályok gyártása, mérnöki munka, valamint gépek tervezése és kivitelezése is ide sorolható – véli Lugos Roland. Ezzel együtt a legtöbb tag által megjelölt terület a tüzelőanyagcella és kiegészítők integrálása közúti járműbe, vízi járművekbe, hajókba, vasúti járművekbe, (pilóta nélküli) légijárművekbe, telepített energiatermelő berendezéshez, illetve szünetmentes és egyéb (UPS / APU) áramforráshoz.

Forrás: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg via Getty Images

Az előbbiek mind vásárolt elemek integrálását, esetleg gyártását is jelenthetik, ezek versenyképessége ugyanakkor meglehetősen kérdéses. Ismert egy magyar hidrogénbusz-gyártócég terve is, de kérdés, hogy végül ez a nagy buszgyártókhoz képest hogyan alakul, persze újjá lehet éleszteni a magyar nemzeti buszgyártást is - fogalmaz. Az említett területek között szerepel a tüzelőanyagcella-H2 tároló-elektrolizáló integrálása energiatároláshoz, VER-kiszabályozáshoz.

Csak a megfelelő szabályozási keretek hiányoznak ahhoz, hogy ez üzleti alapon megtérülő szolgáltatást eredményezhessen. További megjelölt területek a tüzelőanyagcella-H2 tároló-elektrolizáló integrálása megújuló alapú projektekhez és a tüzelőanyagcella-H2 tároló, üzemanyagellátó rendszer volt. Valamennyi nagyon fontos a hidrogéngazdaság megteremtése szempontjából. Az érdeklődési területek között a szolgáltatások nagy számban jelentek meg, ami a vizsgálatok, tanúsítványok, hitelesítések kiadását jelenti és természetesen az erre egyébként is szakosodott laboratóriumok, szolgáltatók, kutató intézetek érdeklődését mutatja.

A naperőművek is szerepet kaphatnak

Lugos Roland szerint az elvi lehetőség nagyon nagy arra, hogy ebben a növekvő hazai naperőmű-állomány is szerepet kap, különösen azért, mert a nemzeti villamosenergia-hálózat kapacitásai végesek és ennyi időjárásfüggő kapacitás integrálása érdemi tárolási kapacitások kiépítése nélkül lehetetlennek tűnő vállalkozás.

A hidrogén az EU-ban zajló energiaátmenet egyik legfontosabb tüzelőanyaga lesz.

Nagyon fontos a hidrogéngazdaság magyarországi ágának létrehozása, e cél elérése érdekében azonban ki kell építeni a teljes értékláncot és a megfelelő infrastruktúrát

– mondja az Optimum Solar cégcsoport vezetője, aki szerint a hidrogéngazdaság fejlődése kétségtelenül egyszerre kínál lehetőséget és támaszt kihívást is. A piac fejlődésével kapcsolatos technológiák még viszonylag korai fejlődési szakaszban vannak, és szabályozásai gyakran széttagoltak. Ennek a piacnak a fejlesztése világos jövőképet igényel, amihez szükséges valamennyi érdekelt fél bevonása, ideértve az állami hatóságokat, önkormányzatokat, továbbá a vállalkozók és az üzleti környezet szervezeteit.

Támogatás indíthatja be a hazai zöldhidrogén-termelést

Minden uniós és más nemzetközi tanulmány is arra utal, hogy akkor indulhat meg a zöldhidrogén-termelés, ha a kapacitások kiépítése érdemben olcsóbbá válik, vagyis az elektrolízis árai radikálisan csökkennek vagy technológiai áttörés következik be. Az EU-stratégia szerint erre legkorábban 2030-ig és utána lehet esély, addig csak támogatásokkal lehetséges a versenyképes hidrogénár elérése a szennyező, földgázalapú hidrogénhez képest. De a CO2-megtakarítások haszna és a dekarbonizáció ennél a támogatásnál sokkal fontosabb.

Magyarországon akkor kezdődhet a zöldhidrogén-termelés, amikor erre lesz támogatás. Elvi akadálya egyáltalán nincs, nekünk is van lehetséges projektünk, amit indítania lehetne naperőművel integrálva, de ehhez elsősorban felhasználói piac és beruházási támogatás kell

– mondja Lugos Roland.

A hidrogén energiatárolási potenciáljára tekintettel egyértelműen versenytársa lehet az akkumulátoros technológiának - fogalmaz. Az akkumulátorok a hidrogénnel ellentétben nem alkalmasak hosszú távú és nagyüzemi tárolásra, mivel gyorsan lemerülnek, és hatalmas mennyiségre lenne szükség belőlük. A hidrogéntárolásra az egyik megoldást a megújuló energia különféle módjaira integrált áramtermelő és hidrogéntermelő üzemek jelenthetik, például a naperőművek, de nagyon hasznosak lehetnek a hibrid erőművek is, például geotermikus, vagy szélerőművel párosítva. A kapott hidrogént aztán az egyes felhasználói ágazatokban lehet hasznosítani, beleértve akár az exportot is.

A hidrogénpiac közép és hosszú távon exponenciálisan fog növekedni, és azok a cégek, vállalatok, amelyek most fektetnek be hidrogénnel kapcsolatos fejlesztésekbe, képesek lesznek kamatoztatni ezt a növekedést és technológiai vezetőivé válhatnak, továbbá lehetőségük van a szegmens üzleti jövőjének alakítására is - véli.

Azonban még mindig számos akadály gátolja a hidrogénen alapuló gazdasági fejlődést. Ebben a szegmensben minden befektetéseknek szembe kell néznie szabályozási, pénzügyi és gazdasági akadállyal. A vizsgált piac fejlődésével kapcsolatos alapvető kihívások közé tartozik a termeléssel kapcsolatos költségek csökkentése, az energiahordozó szállítása és forgalmazása, valamint a piaci szabályozások és szabványok kiigazítása, amelyek nem csak a hidrogéntechnológiák viszonylag egyszerű méretezését teszi lehetővé, hanem ahhoz is szükségesek, hogy ösztönözzék a cégeket a hidrogénalapú megoldások használatára. Reményeink szerint erről fog szólni a Nemzeti Hidrogén Stratégia – tette hozzá.

Lehetséges területek hidrogén felhasználására



Háztartások fűtése: Gázcsere vagy a földgáz egy részének alacsony kibocsátású hidrogénnel történő összekeverése csökkentené a gázfelhasználás üvegházhatását, így a lakások fűtése megoldható lenne új infrastruktúra kiépítése nélkül



Közlekedés: A közlekedés felelős a CO2-kibocsátás jelentős részéért, és közvetlen hatással van a levegőminőségre. A hidrogénhajtású járművek jelentik az egyik megoldást a károsanyag-kibocsátások csökkentésére a könnyű- és nehézáru-szállítás területén.



Ipar: Lehetséges felhasználás a hidrogén alkalmazásával történő dekarbonizálás olajfinomítás során.



Energiatárolás: A szél- vagy napfarmokat fel kellene szerelni elektrolizátorral hidrogén előállítására.



Energiarendszer: A hidrogén felhasználása az áramtermelő szegmensben, magában foglalja a hidrogénnel üzemelő gázturbinák fejlesztését.

A Fehér Könyv célja volt feltárni a lehetséges problémákat, és sok esetben javaslatot is tesz a megoldásra, például a kereslet és kínálat között nyíló olló kezelésére, vagy a hazai hidrogénpiac, illetve szabályozási háttér megalkotására és finomítására.

Kiemelt szerepben az állam

A keresletet a Stratégia alapján igazán a létrehozandó felhasználói piac generálhatja. Ma egyszerűen annyi hidrogénre van igény, amennyi most van a néhány nagy ipari felhasználónál. Ez a fogyasztás csak megfelelő érdekeltség megteremtésével állna át a megújuló hidrogénre, de az ipari ágazatban mennyiségi növekedés nem várható. Keresleti növekedést tehát csak a megújuló hidrogénen alapuló új piaci szegmensek adhatnak, ez a közlekedés és szállítás, valamint a vezetéki bekeverés. Bármilyen többlet kereslet spontán módon való jelentkezése a hazai piacon nem várható, de az exportkereslet elvi lehetősége adott. Utóbbi felvevőképessége gyakorlatilag korlátlan, természetesen, ha versenyképes az ár. A kínálatot pedig a lehetséges gyártókapacitások létrehozásához adott támogatások fogják meghatározni.

Vagyis mindenütt az állam, a támogatások és szabályozások állnak, a piac kialakulását és egyensúlyát pedig a megfelelő döntések segítik. Tehát a kereslet-kínálati olló kinyílásának problémája nem értelmezhető anélkül, hogy megmondanánk, melyik irányba történhet ez. Ha nagy a kínálat, de nincs hazai kereslet, akkor exportra kell mennie, ha jó az ára. Ha nem jó az ár, akkor nem lehet exportálni sem, de a hazai felhasználás sem szívhatja föl, ilyenkor leáll a termelés és megszűnik a kínálat. Ekkor jelentkezik a piaci beavatkozásokra igény, tehát jöhet az állam, de csak utólag, amikor már bekövetkezett a baj. Az is elég valószínűtlen, hogy a kereslet meghaladja a kínálatot, mert az előzőek szerint ez akkor következhetne be, ha az állam nagyon ösztönözné a felhasználást, de elfelejtené és nem törődne a termelés ösztönzésével.

Tehát az igazán jó válasz az, hogy egyensúlyt teremtő szabályozásnak kell létrejönnie, ami megfelelő lesz a rendes belső piac és az exportlehetőség kialakításához is. A Stratégiának célszerűen nem egy kötelezőnek tartott vagy divatos szabályozási kör kialakítására kell irányulnia.

A következő évekre, évtizedekre érdemes és szükséges is minden releváns kapcsolódó területre konkrét stratégiai célszámokat kijelölni - véli Lugos Roland, aki szerint meg lehet és meg is kell nézni más, már elfogadott nemzeti stratégiákat, amelyekből egyre több akad. Az Optimum Solar szakértői a Fehér Könyv kialakításához való hozzájárulása során maguk is tettek javaslatot ilyen célszámokra.

A Fehér Könyv által meghatározott technológiai és szabályozási kulcsterületek

a hidrogénalapú mobilitás, H2 mint üzemanyag;

a hidrogén és hidrogéntechnológiák szerepe a jövő villamosenergia-rendszerében, különös tekintettel a megújulók integrációjára, az energiatárolásra; a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó hidrogén előállítási módokra;

a hidrogén és gázhálózatok összefüggései, beleértve a nagy léptékű föld alatti tárolást is;

a hidrogén ipari végfelhasználása, valamint a meglévő szürkehidrogén-igények környezetkímélőbb hidrogéntípusokkal történő fokozatos kiváltását;

mindemellett lényegesek a környezet- és klímavédelmi megfontolások, az oktatási és K+F vonatkozások, a hidrogénbiztonság és a társadalmi elfogadottság kérdései, az EU-s és hazai pályázati, illetve finanszírozási háttér és a nemzetközi együttműködés.

Címlapkép: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images