Európa több országa begyújtotta a rakétát: a dobogóra sem volt elég a parádés magyar GDP-adat

A magyar gazdaság nagy meglepetésre 1,9%-kal, a várakozások felett nőtt az első negyedévben az előző negyedévhez képest, ezzel a magyar növekedés negyedéves alapon a negyedik leggyorsabbnak számít az EU-ban. A leggyorsabb növekedést Románia produkálta az eddig ismert országok közül, de megelőzött minket Bulgária és Ciprus is. Az eurózóna gazdasága 0,6%-kal csökkent az első negyedévben, az EU 0,4%-kal esett vissza.

Közzétette az Eurostat a friss GDP-adatokat, ez alapján a magyar gazdaság a negyedik leggyorsabb növekedést produkálta Európában az első negyedévben az előző negyedévhez képest. Az 1,9%-os magyar növekedés jelentős meglepetésnek számít az elemzői várakozásokhoz képest,

de Románia még minket is messze leelőzött: a román gazdaság 2,8%-ot nőtt az első negyedévben az előző negyedévhez képest.

Románia már a negyedik negyedévben is erős volt, akkor 4,6%-kal nőtt a gazdaság. Az aszinkronikus román kilábalást a járvány eltérő lefolyása okozta: míg a kontinens legtöbb országában a harmadik negyedév vírusmentes volt, Romániában magasak voltak az esetszámok nyáron is. A román gazdaság a friss közlés szerint az első negyedévben elérte az egy évvel ezelőtti szintet, erre rajtuk kívül három másik ország, Litvánia, Szlovákia és Franciaország volt képes - ez utóbbit viszont nagy mértékben befolyásolja, hogy tavaly az első negyedévben eltérő ütemben jelent meg a vírus az egyes országokban.

Negyedéves visszatekintés szerint növekedésben megelőzött minket még Bulgária (2,5%) és Ciprus (2%) is. Jelentős növekedést mutatott még Litvánia (1,8%), és 1% felett nőtt Svédország is. A legnagyobb visszaesést Portugália mutatta, 3,3%-os volt a visszaesés negyedéves alapon. Zsugorodott a német gazdaság is (-1,7%), a spanyol gazdaság fél százalékot, az olasz 0,4%-ot esett. A régiónkból Csehország 0,3%-ot, Szlovákia 1,8%-ot esett, Lengyelország 0,9%-ot nőtt.

Az eurózóna gazdasága 0,6%-ot, az EU 0,4%-ot csökkent az előző negyedévhez képest.

Az előző év azonos időszakához képest Szlovákia, Litvánia és Franciaország is nőni tudott, míg a román GDP az egy évvel ezelőtti szinten állt. Az éves visszatekintés szerint Portugália 5,4%-kal marad el a tavalyi első negyedéves kibocsátási szinttől, Spanyolország 4,3%-kal - éves alapon náluk a legnagyobb a visszaesés. Az éves visszatekintésű adatokkal kapcsolatban viszont fontos elmondani, hogy jelentős mértékben torzítja azokat a vírus eltérő ütemű megjelenése az egyes gazdaságokban: ahol már az első negyedévben jelen volt és visszaesést okozott, ott most értelemszerűen magasabb növekedést látunk az alacsonyabb bázis miatt. Ezért pontosabb képet kapunk a friss folyamatokról, ha inkább a negyedéves bázison mért növekedést vesszük figyelembe.

Észtország, Írország, Görögország, Luxemburg, Málta és Szlovénia még nem tették közzé a GDP-adatot, így a fenti sorrendek még változhatnak.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images