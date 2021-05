Galgóczi: lecsengőben a járvány, de még tartsuk be a védekezési szabályokat

„Lecsengőben van a járvány” Magyarországon a friss adatok szerint és ezt a szennyvíz mintákban a koronavírus örökítő anyagának csökkenő koncentrációja is megerősíti – jelezte az operatív törzs keddi tájékoztatóján Galgóczi Ágnes. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője ezzel együtt is arra kérte az embereket, hogy tartsák be a maszkviselési, távolságtartási, szellőztetési és tüsszentési etikett szabályokat, hogy még inkább visszaszorulhasson a járvány.