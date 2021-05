Újabb lazításról dönthet a kormány: egy hét múlva már jöhet az újranyitás következő fázisa

Az elmúlt napokban felpörgött idehaza a koronavírus elleni védőoltások beadása. Ez összefügg az sms-es oltási kampányokkal, valamint a fiatal korosztály vakcina-felvételével. Ha ebben a tempóban halad az oltások beadása, akkor az eddig számoltnál korábban éri el Magyarország az 5 millió első átoltott számot. Ekkor pedig az újranyitás újabb szakasza lép életbe.

Több tényező együttállásának köszönhetően az elmúlt néhány napban újra gyorsult az oltások beadása/felvétele. A napi új első oltások 7 napos mozgóátlaga 52 ezerre emelkedett, amire két hete volt utoljára példa.

A vakcina felvételének gyorsuló üteme (április vége óta beszélhetünk arról az új helyzetről, hogy már nem a rendelkezésre álló vakcina a vakcinázottság előrehaladásának akadálya, az operatív törzs már vakcinabőségről beszél) oda vezetett, hogy a beoltottak száma újra meredekebben emelkedik. A legutolsó adatok szerint már 4,7 millió felett jár az első adaggal beoltottak száma (egyébként Magyarországon 5 millió 76 ezren regisztráltak és 84%-uk már meg is kapta az első oltást.).

A vakcinafelvétel felfutása több tényezővel függ össze: múlt csütörtök óta zajlik a 16-18 évesek oltása Pfizerrel, valamint újabb körökben kaptak oltásra behívót a regisztrálók és ők már egyre több vakcina közül választhatnak, például Pfizer-védőoltásból is és nem mellékes szempont, hogy mára eltűnt gyakorlatilag a vakcinaszükősség idehaza. Érdemes azt is megjegyezni, hogy e héttől már regisztrálhatnak a külföldön élő magyarok is az oltásra.

Ha fennmarad az elmúlt napokban látott oltakozási kedv és vakcinafelvételi tempó, akkor egyszerű, kivetítő számításaink alapján

május 24-én vagy 25-én érheti el Magyarország az 5 millió első oltott számát.

Vagyis a múlt heti számításainkhoz képest korábban érhetjük el ezt a határt, ami azért fontos, mert az újranyitás következő szakasza léphet életbe a kormány korábbi ígérete szerint. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már múlt héten azt vetítette előre, hogy a mostani pünkösdhétfői hosszú hétvége utáni héten érhető el ez az átoltottsági szint. Ezért már akár a holnapi kormányülésen új döntések születhetnek az újabb nyitási fázisról.

Dönthetnek így a zenés-táncos rendezvények jövőjéről.

Várhatóan lehet majd tartani üzleti rendezvényeket az 5 millió beoltott elérése után.

Az is eldőlni látszik, hogy május 27-én éjféltől, tehát május 28-tól a lakodalmakra is van lehetőség.

Megjelent a rendelet arról is, hogy május 25. után meg lehet tartani a ballagási ünnepségeket, ahol nem mindenkinek kötelező a maszkviselés és nem védett meghívottak is részt vehetnek az eseményen.

Ezért érdemes figyelni a következő napok híráramlásait a kormányülésről, könnyen lehet, hogy a bejelentésekre nem kell jövő szerdáig várni.

Címlapkép: A német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcinával töltött fecskendők oltáshoz előkészítve a Békés Megyei Központi Kórház, Dr. Réthy Pál Tagkórház egyik oltópontján Békéscsabán 2021. május 17-én. Forrás: MTI/Rosta Tibor