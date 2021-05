Szlávik János a járvány negyedik hullámára figyelmeztet, elmondta, miért robbanhat ki

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Év végéig én nem látok olyan gyógyszert, amely igazán hatékonyan gyógyítaná meg a betegeket, ezért is érdemes most a védőoltásra koncentrálni – mondta Szlávik János főorvos, a Dél-pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy látszik már az időszak, amikor már nem kell maszkban járnunk az utcán, és hogy csak a globális átoltottság után állhat le a vírus terjedése. Egyben figyelmeztetett arra, rendkívül fontos, hogy mindenki felvegye az oltást, ellenkező esetben egy negyedik hullám beindulását kockáztatjuk.