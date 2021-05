Beoltottak, de nincs védettségi igazolványod? Megvan a megoldás, hogy elmehess bárhová!

Megnyugtató hírrel szolgálhatunk mindazoknak, akik eddig még nem kapták meg a védettségi igazolványukat fizikai formában, de az oltásukat már igen. Tehát, minden jel szerint megoldódott a Magyarországon oltott, TAJ-számmal rendelkező, de plasztikkártyában még nem részesült külföldiek hercehurcája is, így immár gyakorlatilag ők is mehetnek moziba, edzőterembe és beülhetnek ebédelni kedvenc éttermükbe is.

Az elmúlt napokban sokan beszámoltak arról, hogy már ugyan az oltást megkapták, de a plasztik kártyát nem, ezért nem tudták igénybe venni a védettségi igazolványhoz kötött szolgáltatások széles körét. Ez különösen nagy fejfájást okoz a Magyarországon életvitelszerűen élő külföldieknek is. Habár arról még nincs hír, hogy plasztikkártyát állítanak-e ki részükre, vagy mikor teszik meg azt, de egy véletlennek köszönhetően fedeztük fel, hogy a TAJ-számmal rendelkező külföldiek is tudják igazolni a védettségüket, ehhez csak a megfelelő mobilos alkalmazásra van szükség. Ugyanez a megoldás működhet azoknál a magyaroknál is, akiket már beoltottak, de még valamilyen oknál fogva nem kapták meg a védettséget igazoló kártyát.

A védettségi igazolványon található kód ugyan leolvasható az okostelefonok QR-kód olvasójával, azonban az EESZT által generált kód csak az EESZT Covid Control alkalmazással ellenőrizhető le, vagyis csak ennek az alkalmazásnak a segítségével derül ki, hogy védett-e az illető.

A múlt heti Kormányinfón jelentették be, hogy csütörtök este élesítették azt az applikációt a mobilos alkalmazás-boltokban, amelyen keresztül gyorsan és kényelmesen igazolni tudják az oltottak a koronavírus elleni védettségüket. A védettség ellenőrzéséhez pedig egy külön applikációt fejlesztett a kormány (EESZT Covid Control), amelyen keresztül kötelessége egyebek mellett a szálláshely szolgáltatóinak, az éttermek, a konditermek, a mozik üzemeltetőinek meggyőződni a vendégek védettségéről a belépést megelőzően.

Így hozzuk létre a védettséget igazoló kódot!

A QR-kódot úgy lehet előállítani, hogy az Androidos, vagy iOS-es készülékre le kell tölteni az EESZT oltásigazolás mobilapplikációt. Ehhez első lépésként jelentkezzünk be a mobilunkon az EESZT oldalára (www.eeszt.gov.hu) és menjünk a Lakossági Portál részre, majd ott az oldal tetején kattintsunk az EESZT Mobilalkalmazás menüpontra, és ott töltsük le a telefonunkra a megfelelő alkalmazást.

A letöltött alkalmazást megnyitva jelentkezzünk be az EESZT lakossági felületére az ügyfélkapus kódokkal, adjuk meg a TAJ-számunkat, illetve egy tetszőlegesen választott 6 jegyű PIN-kódot. Ezután a telefon kameráján keresztül fényképezzük be azt a QR-kódot, amit ezzel párhuzamosan a számítógépen való EESZT bejelentkezéssel és regisztrációval kiad a rendszer. Ez azt jelenti, hogy a számítógépen is jelentkezzünk be az EESZT-be, és ott a Mobilalkalmazás menüpontban az EESZT alkalmazás résznél a Regisztráció gombra kattintva végezzük el a regisztrációs lépéseket, amelyek után a rendszer kiad egy QR-kódot.

EZEKKEL A LÉPÉSEKKEL GYAKORLATILAG EGY QR-KÓD SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEKÖTJÜK A SZÁMÍTÓGÉPEN ELÉRT EESZT FELÜLETET A SAJÁT MOBILTELEFONUNKON TALÁLHATÓ EESZT-ALKALMAZÁSSAL.

Ezután már elég lesz a mobilunkon megnyitni az EESZT alkalmazást, beírni a 6-jegyű PIN-kódot és az alkalmazás csatlakozik az EESZ rendszerhez és rögtön kiadja a védettséget igazoló QR-kódot, illetve a nevünket, TAJ-számunkat, az első oltásunk idejét és azt, hogy a SARS-COV2 ellen már védettek vagyunk.

Összességében tehát a mobilunkon és a számítógépen együttesen haladva tudjuk elérni azt, hogy a telefonunkra is "előkészítsük" azt a QR-kódot, ami egy konditerembe, moziba, vagy étterembe belépéskor megadja a módot arra, hogy egyszerűen és kényelmesen igazoljuk a védettségünket. A másik mód, ha magunkkal visszük a plasztiklapot és bemutatjuk a személyzetnek a rajta lévő QR-kódot, mert az is teljességgel alkalmas a védettségünk igazolására.

Fontos tudni, hogy ha valaki a korábbi betegségéből eredően jogosult a védettségi igazolványra, akkor ezt csak a plasztikkártyával jelezheti. Az is nagyon fontos, hogy mindenki felvegye a második oltását is, mert enélkül egy meghatározott idő után az EESZT-ben érvénytelenítik a védettségi igazolványt, amely a QR kód leolvasásakor (akár a plasztiklapon, akár a mobilapplikációban) meg fog jelenni.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 14. Visszatér az élet minden szektorba - Hamarosan indulhatnak az üzleti rendezvények

Címlapkép forrása: Getty Images